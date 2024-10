Prime Video signe un énorme succès en septembre grâce à la saison 2 de The Rings Of Power

Prime Video connaît une croissance de streaming énorme en septembre grâce à la saison 2 de The Rings Of Power !

Tl;dr La saison 2 de The Lord of the Rings: The Rings of Power a boosté les audiences de Prime Video.

Le show est le troisième titre le plus regardé en streaming en septembre.

La saison 3 n’a pas encore été confirmée, mais est fortement envisagée.

Un succès retentissant pour la saga de l’Anneau

La deuxième saison de la série phénomène The Lord of the Rings: The Rings of Power a permis d’accroître significativement l’audience de Prime Video, selon un nouveau rapport. Écrite par Patrick McKay et J.D. Payne, cette saga fantastique a fait un retour triomphal en août, avec la poursuite de l’ascension de Sauron (joué par Charlie Vickers) lors du Second Âge de la Terre du Milieu.

Des audiences en hausse pour Prime Video

Selon le dernier rapport de The Gauge de Nielsen, la part d’utilisation de Prime Video en septembre a augmenté de 12% par rapport à août, la plus forte croissance mensuelle de tous les services de streaming. Prime Video se classe juste derrière Netflix et YouTube, mais devance Disney+ et Hulu. Cette augmentation est due à la fois à la deuxième saison de The Rings of Power et à Thursday Night Football.

La troisième saison en perspective ?

À ce jour, la deuxième saison de The Rings of Power bénéficie d’un score de 84% de la part des critiques sur Rotten Tomatoes et de 60% de la part du public, des chiffres en hausse par rapport à la première saison. Cependant, c’est l’audience qui déterminera si la troisième saison verra le jour, une décision qui n’a pas encore été prise.

Un futur prometteur pour la série

The Rings of Power, malgré une deuxième saison qui n’a pas tout à fait égalé les records d’audience de la première, reste une série à succès. La sortie de la nouvelle saison a même renforcé l’audience de la première, et ces données cumulatives seront prises en compte pour évaluer le succès du show.