La plateforme Prime Video a dévoilé les premières images de la saison finale de sa série de science-fiction à succès, marquant ainsi le début de la promotion pour cet ultime chapitre très attendu par les fans du genre.

Tl;dr La saison finale d’ Upload arrive le 25 août.

arrive le 25 août. L’intrigue aborde les dangers de l’ intelligence artificielle .

. Série acclamée, seulement quatre épisodes pour conclure.

Dernier acte pour une série culte

Après une attente de près de deux ans, la série de science-fiction Upload, proposée par Prime Video, s’apprête à tirer sa révérence. Quatre ultimes épisodes constitueront cette saison 4, diffusée dès le lundi 25 août. Un épilogue bref, mais qui promet de ne rien céder sur l’intensité et les rebondissements. Depuis son lancement en pleine pandémie, la fiction a su aborder avec audace des thèmes contemporains tels que l’isolement social ou les inégalités croissantes. Désormais, c’est le spectre de l’intelligence artificielle qui s’impose comme enjeu central.

Intelligence artificielle : menace sur Lakeview et au-delà

Selon le synopsis dévoilé par Amazon, ce « final event » en quatre parties verra une IA consciente basculer du côté obscur, mettant en péril non seulement l’univers virtuel de Lakeview, mais aussi l’humanité elle-même. Entre dirigeants cupides, énigmes persistantes et chagrins amoureux — que ce soit en réalité virtuelle ou dans la vie réelle —, les personnages seront confrontés à des choix radicaux. L’urgence sera telle que seule une alliance ultime pourrait éviter la « suppression » définitive : tout un programme.

L’après-vie numérique face à ses contradictions

Petit rappel du concept : dans un futur proche — nous sommes projetés en 2033 — il est possible pour les humains d’« uploader » leur conscience dans un paradis numérique géré par une entreprise technologique. On suit Nathan Brown (Robbie Amell), jeune ingénieur fauché par la mort puis transféré dans la version haut-de-gamme de cet « au-delà ». Rapidement cependant, Nathan se retrouve pris au piège d’un système dont il dépend totalement… et sous la coupe d’une compagne bien vivante (Allegra Edwards). Cette dualité entre virtuel et réel n’a cessé de se complexifier au fil des trois saisons et des vingt-cinq épisodes.

Bilan et attentes autour du grand final

Les fidèles comme les critiques saluent régulièrement l’inventivité du show, tout en regrettant parfois ses pauses prolongées ou sa brièveté. À l’orée de son dénouement, Upload promet enfin des réponses aux questions restées en suspens depuis la fin explosive de la saison 3. Demeure pourtant une incertitude concernant le destin du héros ; si le trailer donne quelques pistes, il laisse planer le doute. Reste à voir si cette dernière salve saura asseoir définitivement la place d’Upload parmi les incontournables comédies SF actuelles – à (re)découvrir dès maintenant sur Prime Video.