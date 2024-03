Premières livraisons du Rabbit R1 aux acheteurs américains dès la semaine prochaine

La compagnie organise également une fête de ramassage à New York fin avril, à laquelle sont conviés tous les acheteurs de ses différents lots.

Au milieu des avancées technologiques récentes, le Rabbit R1 se distingue sans effort comme l’une des créations les plus marquantes de l’année. C’est une révolution dans l’ère de l’intelligence artificielle dédiée, bien au-delà de ce que les smartphones offrent aujourd’hui, que vous aurez bientôt entre vos mains si vous faites partie des chanceux ayant passé une commande.

Le R1, conçu et réalisé conjointement par Rabbit et Teenage Engineering, s’appuie principalement sur la LLM de la start-up de San Francisco, Perplexity. Il se présente comme un assistant AI beaucoup plus utile qui peut vous accompagner n’importe où. Plus qu’un simple gadget technologique, il se distingue par des fonctionnalités uniques, telles qu’une molette de défilement physique, une caméra rotative et un adorable lapin animé qui sert de “mascotte”.

r1 pickup party in NYC April 23rd.

RSVP will only be available to confirmed r1 order customers of all batches.

Confirmed customers will be able to pick up r1 on site.

More event details coming soon. pic.twitter.com/MKry7LdhfZ

— rabbit inc. (@rabbit_hmi) March 23, 2024