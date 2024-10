Première grosse mise à jour pour Hades II : nouvelle région, arme principale et support macOS natif

C'est toujours en accès anticipé, avec une importante mise à jour des fonctionnalités prévue pour l'année prochaine.

Tl;dr Hades II reçoit sa première mise à jour majeure avec une nouvelle région.

De nouvelles armes, compagnons animaux et améliorations de qualité de vie sont ajoutées.

Le jeu, encore en accès anticipé, prévoit d’autres mises à jour importantes.

Le monde de Hades II s’agrandit

Le jeu vidéo Hades II, la suite du premier jeu à avoir jamais remporté un prix Hugo, vient de s’enrichir d’une mise à jour importante, la première depuis son lancement il y a cinq mois. Selon les créateurs, Supergiant Games, cette mise à jour, baptisée « Olympic Update », est « pratiquement de la taille d’une montagne ». Et pour cause : une nouvelle région basée sur les montagnes d’Olympe a été ajoutée à l’univers du jeu.

Nouvelles fonctionnalités et histoires

Cette nouvelle région n’est pas seulement un changement de décor. Elle apporte également de nouveaux éléments narratifs avec « des heures de nouveaux dialogues » ajoutées au jeu. De plus, deux nouveaux alliés feront leur apparition dans cette région, bien que Supergiant garde le secret sur leur identité. Les joueurs devront donc parcourir l’Olympe pour découvrir qui ils sont.

Outre la nouvelle région, cette mise à jour comprend également une nouvelle arme principale, deux compagnons animaux et « des dizaines de nouveaux objets cosmétiques » pour égayer les carrefours. Même une carte du monde a été ajoutée, qui sera affichée lors du passage d’une région à une autre.

Améliorations en cours

Il faut noter que Hades II est toujours en phase d’accès anticipé, malgré l’ajout de ces nombreuses nouvelles fonctionnalités. Supergiant assure que ce ne sera pas la dernière mise à jour majeure en accès anticipé, une autre grande mise à jour étant prévue pour début de l’année prochaine.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Hades II, il s’agit d’un jeu d’action hack-and-slash roguelite, avec des contrôles fluides, un large éventail de mises à niveau et une histoire qui s’entrelace habilement dans chaque course infructueuse. Et un adorable chat avec qui vous pouvez vous amuser. Le tout dans un univers inspiré de la mythologie grecque qui ne manquera pas de ravir les amateurs du genre.