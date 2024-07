Premier lancement prévu mardi pour Ariane 6, la nouvelle fusée lourde de l’ESA

Depuis environ un an, l'Europe est privée de son propre véhicule de lancement suite au retrait de l'Ariane 5.

TL;DR Le lancement inaugural d’Ariane 6 est prévu le 9 juillet.

Ariane 6 remplace Ariane 5, qui avait cessé ses opérations.

L’ESA espère restaurer son indépendance dans l’accès à l’espace.

Un nouveau départ : Ariane 6

Le 9 juillet prochain, l’agence spatiale européenne (ESA) prévoit de mettre fin à une année de pause dans son autonomie spatiale avec le lancement inaugural d’Ariane 6, sa fusée de levage lourde nouvelle génération. Ce lancement est pour l’ESA l’opportunité de renouer avec son indépendance en matière spatiale, une opportunité dont elle était privée depuis l’année dernière.

Ariane 5 : fin d’une époque

Conçue par ArianeGroup, la fusée Ariane 6 succède à « Ariane 5 qui a été retirée du service en juillet dernier après son 117ᵉ mission ». Ariane 5, qui était en service de 1996 à 2023, était le principal système de lancement de l’ESA. Toutefois, malgré l’intention de l’ESA de voir Ariane 6 prendre le relais immédiatement après le retrait d’Ariane 5, des années de retard dans le développement d’Ariane 6 ont empêché cette transition en douceur.

Dépendance et retour à la compétition

L’ESA a dû donc se tourner vers d’autres fournisseurs de lancements, comme SpaceX, pour réaliser ses missions scientifiques durant cette dernière année. Avec Ariane 6, cependant, l’Europe a une chance de revenir dans la course. Comme l’a déclaré Josef Aschbacher, Directeur général de l’ESA, en juin dernier : « Ariane 6 marque une nouvelle ère de voyages spatiaux européens autonomes et polyvalents » et ajoute que cette fusée « rétablira l’accès indépendant de l’Europe à l’espace ».

Rendez-vous en Guyane française

Le lancement d’Ariane 6 se fera depuis le Centre spatial de l’Europe en Guyane française. La fenêtre de tir démarrera à 20 h (heure française). L’événement sera diffusé en direct sur ESA Web TV, la couverture médiatique étant prévue pour commencer 30 minutes avant le décollage. Alors, préparez-vous à assister à un moment marquant dans l’histoire de l’exploration spatiale européenne.