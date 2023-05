Pourquoi vous ne devriez jamais vendre votre ancien smartphone avant de configurer le nouveau

Déballer un smartphone flambant neuf est très agréable. Mais essayez toujours de garder votre ancien appareil avant de finaliser complètement la configuration du nouveau et le transfert de vos apps et services.

Avoir un smartphone flambant neuf procure de superbes sensations ; l’écran est impressionnant, les fonctionnalités nouvelles, les caméras bien meilleures. Mais si vous avez déjà effacé ou vendu votre ancien appareil en préparation du nouveau, vous pourriez vous retrouver en bien fâcheuse posture. Voici pourquoi vous devriez toujours garder votre ancien téléphone tant que le nouveau n’est pas totalement configuré.

WhatsApp demandera bientôt votre ancien smartphone pour vous connecter sur le nouveau

Il y a trop de soucis potentiels à résoudre sur votre ancien téléphone avant de pouvoir configurer totalement le nouveau. WhatsApp n’est que le dernier exemple en date. Comme le rapporte 9to5Mac, l’application déploiera prochainement une fonctionnalité de Protection du Compte, qui nécessitera de confirmer votre identité sur votre ancien téléphone avant de pouvoir vous connecter sur le nouveau. Nous ne savons pas à l’heure actuelle ce qu’il se passera si vous n’avez pas l’ancien appareil à portée de main, mais si l’on en croit la description de la fonctionnalité, ce devrait être problématique :

Si vous devez transférer votre compte WhatsApp sur un nouvel appareil – nous voulons vérifier que c’est vraiment vous. Désormais, nous pourrons vous demander de confirmer que vous voulez bien transférer le compte sru l’ancien appareil, une mesure de sécurité supplémentaire. Cette fonctionnalité peut aider à vous alerter dans le cas d’une tentative non autorisée de transférer votre compte sur un autre appareil.

Les apps d’authentification peuvent être délicates à transférer

Google Authenticator est une autre grande raison de conserver son ancien smartphone à portée de main. L’app, qui permet de protéger ses comptes via l’authentification double facteur, est une application qui n’existe que localement. Cela signifie que vous ne pouvez pas télécharger Google Authenticator sur un autre appareil et accéder à vos tokens 2FA facilement. Il vous faut l’ancien téléphone pour transférer votre compte sur le nouveau. Si vous effacez ou revendez votre ancien appareil avant de configurer votre app d’authentification, vous perdrez vos codes et vos accès à ces comptes.

C’est pour cette raison que certains préfèrent d’autres apps similaires. Cependant, aussi inconfortable que soit cette politique de Google Authenticator, c’est aussi une preuve supplémentaire de sécurité. Vous seul, ou quiconque a accès à votre smartphone déverrouillé, peut voir les codes 2FA pour votre compte.

Avoir son ancien smartphone à portée de main simplifie grandement la configuration du nouveau

Garder son ancien appareil à portée de main simplifie aussi beaucoup la configuration du nouveau. Apple, par exemple, propose une fonctionnalité baptisée “Démarrage rapide” qui vous permet de configurer une grande partie de votre nouvel iPhone lorsque vous avez l’ancien à portée. Démarrage Rapide fonctionne avec d’autres appareils Apple de votre Apple ID, mais si vous n’avez qu’un iPhone, c’est très intéressant. Vous pouvez aussi transférer des données directement depuis l’ancien iPhone vers le nouveau durant ce processus si vous n’avez pas de sauvegarde iCloud. Google propose une option similaire pour Android. Cela vaut aussi pour les eSIM ; si votre ancien téléphone utilise une eSIM, l’avoir à portée de main permet de transférer la eSIM plus rapidement.

Autrement dit, vous séparer de votre ancien smartphone avant d’avoir finalisé la configuration du nouveau peut causer de nombreux soucis. Cela n’en vaut tout simplement pas la peine. Prenez le temps de vous assurer que toutes vos apps et services les plus importants sont correctement transférés et ensuite, seulement ensuite, effacez et revendez votre ancien appareil.