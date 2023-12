Pourquoi votre prochain moniteur devrait être équipé d'un commutateur KVM ? La réponse est simple. On vous explique tout. Avec quelques références.

Il existe aujourd’hui de très nombreuses références de moniteurs sur le marché, avec tout un tas de fonctionnalités. Si la luminosité, la résolution et le taux de rafraîchissement sont des éléments importants, évidemment, il y a une autre option à laquelle vous pourriez prêter attention pour votre prochain achat : un commutateur KVM. Cela permet de passer facilement d’une machine à une autre, en appuyant simplement sur un bouton. Il est même possible de faire d’un seul moniteur plusieurs.

Un commutateur KVM permet de partager un moniteur entre plusieurs systèmes

Le principal avantage d’un commutateur KVM est d’améliorer votre productivité en permettant d’utiliser plusieurs ordinateurs avec un même écran, clavier et souris. C’est d’ailleurs ce que signifient les lettres KVM, “keyboard, video, mouse” (“clavier, vidéo, souris”), et lorsqu’un moniteur est équipé d’un commutateur KVM, vous pouvez passer facilement d’un appareil à un autre.

Vous pouvez acheter des commutateurs KVM dédiés, évidemment, mais certains fabricants en intègrent désormais directement dans leurs moniteurs.

Si vous voulez voir un commutateur KVM en pleine action, regardez la vidéo du Youtubeur Dave2D, qui présente les meilleures références d’ASUS en la matière. Il montre comment il branche son PC Windows et son Mac sur l’écran et passe facilement de l’un à l’autre. Il peut même avoir le Mac et le PC Windows côte à côte sur le même écran.

Un commutateur KVM permet de partager facilement le clavier et la souris sur différentes machines, vous simplifiant énormément la vie si vous avez plusieurs systèmes, en ne vous obligeant plus à débrancher et rebrancher les périphériques.

Un commutateur KVM aide pour le multitâche

Comme écrit plus haut, un commutateur KVM rend plus facile le travail avec plusieurs systèmes. Passant beaucoup de temps sur Mac et Windows, un commutateur KVM me permet d’évoluer bien plus aisément entre mes deux machines. Cela signifie que je peux changer ce sur quoi je travaille sans avoir à changer de bureau ou débrancher et rebrancher.

Certains logiciels peuvent aussi rendre cela possible, mais il faut toujours plusieurs moniteurs pour avoir plusieurs systèmes qui fonctionnent en même temps. Avec un commutateur KVM, vous n’avez besoin que d’un moniteur pour avoir les deux systèmes simultanément.

De bons moniteurs avec commutateur KVM

Si vous cherchez un tel moniteur, voici quelques-unes de vos meilleures options.

Pour commencer, il y a le moniteur ASUS de 49 pouces présenté par Dave2D. Le ASUS ROG Strix 49 n’est pas donné, évidemment, mais cela vous donne un écran dual QHD 32:9 avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et le fameux commutateur KVM double entrée.

Une autre très bonne option : le Gigabyte M32Q, 32 poues, 165 Hz, compatible HDR400. Avec commutateur KVM double entrée intégré. Bien plus abordable.

Le Acer Nitro 37,5 pouces incurvé est une autre très bonne option avec commutateur KVM intégré, mais plus onéreuse encore que le ASUS de Dave2D. C’est une dalle de 37,5 pouces incurvée (2300R, distance de visionnage maximale de 2,3 mètres), résolution maximale QHD+ 3 840 x 1 600. Avec HDR600 et taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Enfin, le Qigabyte M27Q Pro, 27 pouces, 1440p, temps de réponse de 1 ms. Bien plus abordable, mais avec ce commutateur KVM.