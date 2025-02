Pourquoi The Fantastic Four: First Steps de Marvel se déroule dans les années 1960 ?

Découvrez pourquoi Marvel a choisi de situer les premières aventures des Quatre Fantastiques dans l'ambiance colorée et dynamique des années 1960 avec le roman First Steps.

Les Quatre Fantastiques dans une nouvelle ère

Embarquez pour un voyage dans le temps avec The Fantastic Four: First Steps, un film qui nous transporte dans les années 1960. Inspiré des bandes dessinées Marvel de Stan Lee et Jack Kirby, ce reboot de Marvel Studios nous plonge dans un monde rétro-futuriste où la Future Foundation a inauguré une nouvelle ère fantastique dans un univers cinématographique Marvel alternatif.

Rétro-futurisme et optimisme

Le réalisateur Matt Shakman explique que The Fantastic Four: First Steps ne se contente pas de reproduire les années 1960, mais qu’il offre une vision rétro-futuriste de cette décennie. Il s’agit d’un mélange de ce que nous connaissons des années 1960 et de ce que nous n’avons jamais vu auparavant. Plus qu’une simple esthétique visuelle, les années 1960 représentent pour lui une époque d’optimisme, une époque où l’on rêvait de voyager dans l’espace et où l’on croyait que tout était possible avec la bonne volonté et la bonne attitude.

Les Quatre Fantastiques déjà formés

Contrairement aux films précédents, The Fantastic Four et Fant4stic, The Fantastic Four: First Steps ne raconte pas l’histoire d’origine des Quatre Fantastiques. Il présente Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn), et Ben Grimm/the Thing (Ebon Moss-Bachrach) déjà formés et prêts à affronter leur plus grand défi.

Un défi de taille

Dans ce nouveau film, Les Quatre Fantastiques doivent affronter Galactus, un dieu de l’espace vorace, et son mystérieux Héraut, Silver Surfer. Une menace non seulement pour la planète, mais qui devient également très personnelle pour nos héros.

The Fantastic Four: First Steps avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser, et John Malkovich, avec Julia Garner en Silver Surfer et Ralph Ineson en Galactus, sortira en salles le 25 juillet 2025.