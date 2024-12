Pourquoi South Park quitte Max pour Paramount+ en 2025 ?

Découvrez pourquoi la célèbre série South Park va quitter la plateforme Max pour rejoindre Paramount+ en 2025, marquant une nouvelle étape dans l'histoire de cette série culte.

Transition vers Paramount+ pour « South Park »

Depuis près de trois décennies, « South Park » est un programme phare du paysage télévisuel. Aujourd’hui, un changement majeur se profile à l’horizon pour les fans de cette série animée influente : à partir de 2025, tous les épisodes de « South Park », ainsi que les spéciaux conçus pour le streaming, seront exclusivement disponibles sur Paramount+.

Le parcours compliqué des droits de diffusion

Le chemin jusqu’à cette transition n’a pas été simple. En 2019, HBO Max a signé un contrat de 500 millions de dollars pour les droits de diffusion de « South Park ». À cette époque, Paramount n’avait pas encore son propre service de streaming et a donc accepté l’offre. Cependant, les choses ont changé depuis. En 2021, Paramount a signé un contrat de 900 millions de dollars avec les créateurs de la série, Trey Parker et Matt Stone, qui comprend cinq saisons supplémentaires de « South Park » et une série de films en streaming.

Confusion et frustrations pour les téléspectateurs

Cette transition a créé une certaine confusion pour les spectateurs, habitués à regarder « South Park » sur HBO Max. Désormais, pour accéder à l’intégralité de la série, il faut s’abonner à deux services de streaming différents. De plus, des tensions ont éclaté entre Warner Bros. Discovery, propriétaire de HBO Max, et Paramount, ce dernier étant accusé d’avoir violé les termes exclusifs de l’accord initial.

Des gagnants et des perdants

« C’est un peu chaotique », résume Parker dans une interview à Vanity Fair. Et il n’a pas tort. Les seuls gagnants clairs dans toute cette affaire semblent être Parker et Stone eux-mêmes, qui ont réussi à décrocher un contrat lucratif. Les téléspectateurs, quant à eux, se retrouvent pris au milieu de ces querelles corporatives. Mais comme le souligne Parker, ils ne peuvent pas contrôler ce que font ces corporations. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est produire l’émission et obtenir le meilleur contrat possible.

Pour ceux qui ne souhaitent pas se préoccuper du streaming, il reste l’option d’acheter chaque saison de « South Park » en Blu-ray/DVD sur Amazon.