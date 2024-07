Paramount et Skydance fusionnent pour créer un nouveau géant

Le nouveau patron prévoit une refonte totale de la technologie qui soutient Paramount+.

TL;DR David Ellison, nouveau PDG de Paramount, veut transformer l’entreprise en une « société de médias et de technologie ».

Skydance Media, d’Ellison, acquiert Paramount pour 2,4 milliards de dollars américains.

Le nouveau Paramount, valorisé à 28 milliards de dollars, sera finalisé l’année prochaine.

Un nouveau cap pour Paramount

David Ellison, le nouveau PDG de Paramount, a pour ambition de transformer le géant des médias en une « société de médias et de technologie », selon le Financial Times. Ellison s’apprête à prendre les rênes de Paramount suite à l’accord obtenu par sa société de production, Skydance Media, pour acquérir le studio à l’origine de films et de franchises majeurs tels que Le Parrain, Top Gun, Mission: Impossible et Star Trek. Le montant de la transaction se porterait à 2,4 milliards de dollars, rapporte Reuters.

Redressement financier et technologique

Après avoir connu des difficultés financières suite à l’investissement de milliards de dollars dans son service de streaming, Paramount+ ne s’est pas encore révélé rentable malgré les efforts de l’entreprise pour attirer de nouveaux utilisateurs par le biais d’une offre publicitaire. Des suppressions de postes ont même eu lieu plus tôt cette année. Toutefois, Ellison, fils du fondateur d’Oracle Larry Ellison, entend poursuivre les investissements et le développement du service de streaming.

Une vision à long terme

Son plan consiste notamment à rénover la technologie de Paramount+ en utilisant des infrastructures modernes. L’objectif est d’améliorer son algorithme de recommandation pour aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux programmes. De plus, il envisage de collaborer avec l’entreprise de son père pour réduire les coûts et augmenter l’efficacité.

Perspectives de partenariats

Jeff Shell, le futur président de la nouvelle entité combinée, a indiqué au Times que Paramount+ envisage de s’associer à d’autres services de streaming pour conclure des accords groupés, afin de limiter les coûts et encourager les clients à continuer à payer pour l’accès au service. Des appels auraient déjà été lancés à « différents partenaires potentiels ». La fusion devrait être finalisée l’année prochaine, valorisant le nouveau Paramount à 28 milliards de dollars.