Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de Forrest Gump 2 ?

Forrest Gump 2 a été abandonné en raison des changements dans le climat social et politique après les attentats du 11 septembre 2001.

Tl;dr Forrest Gump 2 n’a jamais été réalisé malgré le succès du premier film.

Un script avait été écrit en 2001 mais n’a jamais été développé.

Les événements du 11 septembre ont rendu le projet de suite « sans importance ».

Le scénario envisagé pour le second opus aurait pu être perçu comme une exploitation de tragédies récentes.

Un projet de suite pour Forrest Gump avorté

Si Forrest Gump reste un classique du cinéma américain, une suite n’a jamais vu le jour malgré le succès retentissant du premier film, tant en termes critiques que financiers. Avec des recettes dépassant les 678 millions de dollars au box-office (selon Box Office Mojo) et une note d’audience de 95% sur Rotten Tomatoes, le film est l’un des plus emblématiques de la carrière de Tom Hanks. Pourtant, Forrest Gump 2 est resté à l’état de projet.

Des obstacles majeurs à la réalisation de Forrest Gump 2

Alors que le premier Forrest Gump reprenait le roman éponyme de Winston Groom, le second opus aurait dû être basé sur la suite écrite par l’auteur, « Gump & Co.« . Cependant, malgré l’existence d’une trame et le succès du premier film, le projet a rencontré de nombreux obstacles. En effet, un script avait été écrit en 2001, mais malgré un certain intérêt initial, le film n’a jamais vu le jour. Tom Hanks lui-même a expliqué dans une interview passée qu’il ne voyait pas de raison de faire une suite après seulement 40 minutes de discussion.

Le 11 septembre, un tournant pour Forrest Gump 2

Outre l’absence de conviction de Tom Hanks pour une suite, d’autres facteurs externes ont joué. Forrest Gump 2 prévoyait de poursuivre l’exploration de l’histoire américaine à travers les grands événements de la fin des années 80 et des années 90. Cependant, les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont bouleversé ces plans. Eric Roth, scénariste du projet, a confié à Yahoo Entertainment que le 11 septembre avait rendu le film « inutile« . Tom Hanks, Eric Roth et le réalisateur Robert Zemeckis ont convenu que dépeindre un attentat terroriste majeur peu de temps après le 11 septembre aurait été irrespectueux.

Une suite qui aurait pu être un désastre

Au final, il est probablement préférable que Forrest Gump 2 n’ait jamais été réalisé. Le scénario envisageait de traiter de sujets lourds tels que l’épidémie du SIDA et l’attentat d’Oklahoma City, ce qui aurait donné un ton très sombre à la suite. De plus, il y a un sentiment général que Forrest Gump 2 n’aurait jamais pu égaler l’original.