Pourquoi Netflix a annulé Girls5eva ?

Entre louanges de la presse et indifférence du grand public, Girls5Eva n’a pas survécu.

Tl;dr Netflix a annulé Girls5Eva malgré un accueil critique dithyrambique et trois saisons saluées.

La série suivait les aventures déjantées de quatre ex-stars pop tentant un improbable retour.

Encensée par la presse et nommée aux Emmy, Girls5Eva pourrait toutefois renaître sous une autre forme.

Une annulation brutale malgré le succès critique

La nouvelle est tombée comme un couperet à la fin de l’année 2024 : Netflix a décidé de ne pas renouveler la série Girls5Eva. Une décision qui a pris de court les inconditionnels du show, et plus encore les observateurs du secteur, tant la série avait séduit critiques et initiés depuis ses débuts sur Peacock. Le passage sur la plateforme au « N rouge » pour une troisième saison avait pourtant laissé entrevoir un nouveau souffle. Las, l’absence de la comédie dans le top 10 des audiences mondiales a scellé son sort.

Des héroïnes attachantes dans l’ombre du succès populaire

Au fil de ses trois saisons, Girls5Evasuivait les efforts désopilants de quatre ex-stars pop – Dawn, Summer, Gloria et Wickie – bien décidées à retrouver le devant de la scène. Le groupe naviguait entre tournées improbables à Fort Worth, passages éclairs dans des clips musicaux et concerts matinaux à Radio City Music Hall… sur le seul créneau libre : Thanksgiving matin. Dans une pirouette scénaristique délicieuse, un ancien tube solo de Wickie voyait même sa popularité exploser grâce à son utilisation dans une série à succès. Mais voilà : l’histoire s’arrête là pour ces personnages hauts en couleur.

L’avis unanime des critiques… insuffisant pour survivre

Étonnamment, la décision d’annulation ne reflète en rien l’accueil réservé par la presse spécialisée. Les trois saisons affichent des scores quasi parfaits sur Rotten Tomatoes, avec une apothéose à 100% pour le dernier volet diffusé sur Netflix. Les récompenses n’ont pas manqué non plus : trois nominations aux Emmy Awards, notamment pour l’écriture et la musique originale signée par Sara Bareilles. Des éloges portés aussi bien sur la justesse du casting que sur l’humour mordant ou le regard acéré porté sur l’industrie musicale féminine passée quarante ans.

Un avenir possible ? Busy Philipps y croit encore

Invitée de son propre podcast en décembre 2024, Busy Philipps, interprète phare de la série, s’est exprimée sans détour : « C’est fini. Si Netflix ne veut pas le dire… je vais m’en charger ». Selon elle, plusieurs facteurs ont pu jouer contre la pérennité du show, notamment un titre peut-être trop orienté public féminin – Girls5Eva – susceptible d’écarter certains spectateurs masculins. Toutefois, Busy Philipps refuse d’enterrer totalement le projet et imagine déjà des déclinaisons possibles : concert live à Radio City ou adaptation scénique à Broadway.