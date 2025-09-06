La nouvelle série documentaire de Netflix dévoile l’histoire du tueur à l’origine de trois films cultes

Netflix s’apprête à dévoiler une nouvelle série documentaire consacrée à un tueur en série dont les crimes ont marqué l’histoire et influencé trois films cultes du genre. Ce programme promet de revenir sur un fait divers aussi fascinant que glaçant.

Tl;dr La saison 3 de Monster explore le cas Ed Gein.

explore le cas Ed Gein. Charlie Hunnam incarne le tueur dans une bande-annonce glaçante.

Une saison 4 sur l’affaire Lizzie Borden déjà annoncée.

L’anthologie Monster : du succès à la provocation

Depuis son lancement fracassant avec Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la collaboration entre Netflix et Ryan Murphy a clairement redéfini les contours du true crime à l’écran. L’engouement fut tel que la plateforme a rapidement transformé ce qui devait être une série limitée en une véritable anthologie. Le deuxième chapitre, consacré aux frères Menendez, n’a fait que confirmer cette ferveur auprès du public.

Saison 3 : plongée dans l’horreur d’Ed Gein

Cette année, la série franchit un nouveau cap en s’attaquant à l’une des figures les plus terrifiantes de la criminalité américaine. Pour sa troisième saison, baptisée Monster: The Ed Gein Story, c’est l’acteur Charlie Hunnam, rendu célèbre par Sons of Anarchy, qui se glisse dans la peau de ce criminel au parcours aussi dérangeant que marquant. La première bande-annonce, dévoilée récemment par Netflix, installe d’emblée une atmosphère suffocante : des policiers découvrent, lampe torche en main, la maison cauchemardesque de Gein au cœur du Wisconsin — murs tapissés de peau humaine, masques confectionnés à partir de visages… Le malaise culmine lorsqu’on aperçoit Hunnam, méconnaissable, s’affairant sur des cadavres sous les ordres d’une voix mystérieuse.

L’empreinte d’Ed Gein sur le cinéma et la culture populaire

Ce qui intrigue ici, ce n’est pas seulement la monstruosité des crimes commis dans les années 1950 par ce meurtrier et pilleur de tombes. C’est aussi l’influence profonde qu’a eue son histoire sur les classiques du cinéma d’horreur. On retrouve ainsi chez Norman Bates (Psycho) son rapport malsain à sa mère ; chez Leatherface (The Texas Chain Saw Massacre) ou le tueur du The Silence of the Lambs, son goût morbide pour les masques humains et les meubles faits d’ossements. Ces références sont explorées explicitement dans la série, qui met en lumière comment un fait divers macabre a pu façonner tout un pan de notre imaginaire collectif.

Voici quelques exemples des influences directes d’Ed Gein :

Psycho : relation mère-fils déviante inspirée de Gein.

: relation mère-fils déviante inspirée de Gein. The Texas Chain Saw Massacre : utilisation de peaux humaines comme masques.

: utilisation de peaux humaines comme masques. The Silence of the Lambs : fascination pour la transformation corporelle et collection macabre.

Avenir de la série : cap sur l’affaire Borden

À peine le rideau levé sur cette nouvelle saison que déjà, Netflix mise sur la longévité du format. Une quatrième saison a été officialisée, elle revisitera l’un des procès criminels américains les plus débattus : celui de Lizzie Borden. Contrairement aux précédentes saisons centrées sur des tueurs condamnés du XXe siècle, Lizzie Borden — accusée puis acquittée du double meurtre à la hache en 1892 — ouvre une nouvelle voie narrative faite d’ambiguïté judiciaire et de légendes persistantes.

La sortie de Monster: The Ed Gein Story, attendue le 3 octobre prochain sur Netflix, promet donc autant de frissons que de débats passionnés autour du traitement du crime réel à l’écran.