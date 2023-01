Pourquoi les Apple AirTag sont un must-have pour les grands voyageurs

Comment les AirTag peuvent suivre vos bagages. Les AirTag peuvent aussi vous protéger de la compagnie aérienne.

Si vous voyagez régulièrement, vous laissez souvent vos affaires à une compagnie aérienne, en espérant, en priant même parfois, qu’elles arrivent jusqu’à votre destination. Les bagages perdus sont malheureusement trop fréquents, mais c’est un risque qu’il faut prendre. Avec les Apple AirTag, il est plus facile de garder un œil sur ces derniers.

Les AirTag sont parfaits pour traquer nos objets du quotidien. Ils peuvent communiquer avec n’importe quel appareil sur le réseau Localiser d’Apple, ce qui s’applique aujourd’hui pratiquement à tous les appareils de la marque à la pomme connectés à internet. Si votre AirTag passe à proximité d’un iPhone, celui-ci mettra à jour la localisation. Cela signifie que si quelqu’un avec un appareil Apple connecté au réseau Localiser vole votre AirTag ou l’objet dans lequel il est caché, le voleur se traque lui-même.

Les AirTag sont parfaits pour suivre vos bagages d’un aéroport à un autre. Le suivi n’est pas toujours en temps réel, mais avec un tel accessoire dans votre valise, vous pourrez voir approximativement où elle est pendant que vous l’attendez au tapis roulant. Tous les autres passagers seront dans l’ignorance, l’angoisse aussi parfois, pas vous.

Avec un AirTag, vous pourrez aussi éviter que quelqu’un prenne sa valise pour la vôtre. Vous saurez où est exactement la vôtre et pourrez la garder à l’œil jusqu’à ce qu’elle arrive entre vos mains.

Les AirTag peuvent aussi vous protéger de la compagnie aérienne

Ce ne sont pas là les seuls avantages d’avoir un AirTag dans une valise. C’est aussi une forme d’assurance contre la compagnie aérienne, dans l’éventualité où ils “perdraient” votre bagage. Les compagnies perdent tout le temps des bagages, et c’est vraiment casse-pieds. C’est pour cela que les grands voyageurs gardent leurs objets les plus importants dans leur bagage cabine, dans la mesure du possible.

Avant l’apparition de ces accessoires sur le marché, nous n’avions que la parole de la compagnie en cas de perte. Aujourd’hui, grâce à la technologie, si un AirTag est placé dans votre valise, vous aurez une idée de sa localisation. Si la compagnie tente de vous dire qu’elle est ici ou là, vous pouvez dégainer l’app Localiser et leur prouver qu’ils racontent n’importe quoi.

En mettant un Apple AirTag à 39 €, ou une solution similaire, dans votre valise, vous pouvez vous éviter bien des tracas. Pensez-y la prochaine fois que vous prenez l’avion.