Nouvelle montre connectée Lily 2 Active de Garmin : un GPS élégant et mignon

Garmin dévoile le Lily 2 Active, sa plus petite smartwatch

Garmin, le géant de l’électronique, a récemment présenté son dernier modèle de smartwatch : Lily 2 Active. Ce qui distingue ce modèle, c’est sa taille. Il s’agit actuellement de la plus petite montre intelligente de la marque avec une fonctionnalité GPS intégrée. Dotée d’une autonomie impressionnante, elle offre jusqu’à neuf jours d’utilisation sans GPS, et neuf heures en mode GPS.

Un bijou de technologie

La Lily 2 Active est un bijou de technologie. Sa conception en métal élégant, son écran qui s’active d’un simple tapotement ou mouvement du poignet et ses deux boutons pour sélectionner des activités ou changer d’écran le rendent à la fois esthétique et pratique. Mais ce qui fascine le plus, c’est sa capacité à recueillir une mine d’informations sur votre santé.

Parmi ses fonctionnalités de suivi de la santé, on retrouve :

Le suivi du sommeil, qui enregistre le rythme cardiaque, les différentes phases de sommeil, le stress et la respiration.

La fonction Body Battery, qui permet de surveiller vos niveaux d’énergie.

Le suivi de la santé de la femme, avec la possibilité de suivre les cycles menstruels et les grossesses.

Un partenaire d’entraînement personnalisé

La Lily 2 Active est également un excellent partenaire d’entraînement. Pour ceux qui aiment suivre des vidéos ou des routines d’exercices, il est possible de télécharger des entraînements pour la force, le yoga ou encore le HIIT (High Intensity Interval Training). De plus, ces entraînements peuvent être visualisés directement sur l’écran de la montre, garantissant un suivi précis de votre programme.

Compatibilité et disponibilité

Cette smartwatch est compatible avec l’application Garmin Connect sur iOS et Android, permettant de consulter les données collectées par la montre, mais aussi de défier ses amis possédant des produits Garmin. Disponible en deux coloris – Lunar Gold et Bone ou Silver et Purple Jasmine – la Lily 2 Active est actuellement en vente pour 300 dollars.