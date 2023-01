La tasse connectée Ember Travel Mug 2+ peut utiliser le réseau Apple Localiser

Ember dévoile son mug Travel Mug 2+, avec prise en charge native de Apple Localiser.

En termes d’objets connectés, il y a aujourd’hui tout et n’importe quoi. Certains semblent connectés juste pour dire qu’ils le sont, mais pour d’autres, cela ajoute un vrai plus. Une tasse connectée, à votre avis, vrai plus ou gadget purement inutile ? Il s’avère que les produits d’Ember sont très intéressants, pour les grands consommateurs de liquides, chauds ou froids, au quotidien. Et avec la tasse Ember Travel Mug 2+, les choses deviennent plus intéressantes encore.

Ember dévoile son mug Travel Mug 2+

L’application Apple Localiser alerte les utilisateurs Mac et iOS lorsqu’ils laissent un objet derrière eux et les aide à retrouver ce qu’ils ont égaré ou perdu. Et dans quelques mois, vous pourrez faire la même chose avec votre mug chauffant de voyage Ember. En effet, une nouvelle version, baptisée Travel Mug 2+, est en cours de finalisation. Elle arrivera au printemps.

À l’intérieur, un firmware mis à jour permettant à la tasse d’apparaître dans l’app d’Apple. Le Travel Mug 2+ est aussi équipé d’un petit haut-parleur. Ainsi, si vous l’égarez, vous pourrez lui faire jouer un son comme vous le feriez avec vos AirPods, par exemple. Comme les autres produits qui fonctionnent avec le réseau Localiser, ce nouveau mug apparaîtra dans l’app sur iPhone, iPad ou Mac et vous pourrez le localiser via l’app Localiser des objets sur Apple Watch.

Avec prise en charge native de Apple Localiser

Le modèle actuel Ember Travel Mug 2 est actuellement disponible à 230 € et peut garder vos boissons chaudes pendant trois heures avec une capacité de 360 mL. Il peut aussi garder vos liquides chauds toute la journée si vous gardez le mug sur sa station de recharge. Un écran tactile permet d’ajuster la température, entre 49 et 62° C. Et comme les autres modèles Ember, vous pouvez aussi effectuer ces changements de température directement dans l’application mobile dédiée. L’entreprise explique que, malgré l’ajout de fonctionnalités, la Travel Mug 2+ ne coûtera pas plus cher et qu’elle remplacera purement et simplement la Travel Mug 2.