L’Apple Watch pourrait servir à la prédiction du stress (ou plutôt du non stress)

Avec sa fonctionnalité ECG, l'Apple Watch pourrait prédire le stress (ou plutôt le non stress), mais voudrait-on vraiment d'une telle chose ?

Il y a une fonctionnalité sur l’Apple Watch qui a été pensée et conçue pour détecter votre stress. Une nouvelle étude affirme que celle-ci permet non seulement de détecter votre stress, mais aussi de le prédire. Ou plutôt, votre Apple peut prédire lorsque vous ne serez pas stressé, ce qui peut être stressant.

Avec sa fonctionnalité ECG, l’Apple Watch pourrait prédire le stress (ou plutôt le non stress)

La fonctionnalité existante permet aux possesseurs d’Apple Watch de réaliser un électrocardiogramme (ECG) avec l’app dédiée. Il s’agit d’enregistrer la fréquence et la force de vos battements cardiaques. C’est un test que pratiquent les médecins le plus souvent pour trouver des irrégularités. Selon la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, les médecins utilisent régulièrement les ECG pour réaliser des tests de stress. Il n’est donc pas surprenant qu’Apple utilise les possibilités de l’ECG dans cette nouvelle technologie.

“L’app ECG peut enregistrer vos battements et rythme cardiaques via le capteur dédié sur les Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8 ou Ultra et ensuite analyser l’enregistrement à la recherche de fibrillation auriculaire (AFib), une forme de rythme irrégulier”, selon Apple. “L’app ECG enregistre un électrocardiogramme qui représente les impulsions électriques qui font battre votre cœur. L’app ECG analyse ces impulsions pour obtenir votre rythme cardiaque et voir si les cavités supérieure et inférieure de votre cœur sont en rythme. Si ce n’est pas le cas, ce pourrait être un signe d’AFib.”

Nul ne sait à quel point l’ECG de l’Apple Watch pourrait être utile pour le suivi du stress, mais une nouvelle étude affirme que ce dernier – couplé à d’autres mesures de l’Apple Watch – peut servir de détecteur basique de stress et peut même être utilisé comme outil de prédiction du stress. Selon l’étude publiée dans le journal Frontiers in Digital Health, “les modèles actuels sont très spécifiques, prédisant des états de ‘non stress’ relativement bien, [mais] il leur manque encore la puissance de prédiction pour prédire précisément les états de ‘stress’.”

“De manière générale, les résultats présentés ici suggèrent que, avec de futurs développements et affinements, les données du capteur ECG de l’Apple Watch pourraient être utilisée comme outil de prédiction du stress”, peut-on lire. “Un appareil wearable capable de suivre le stress de manière continue et en temps réel permettrait aux individus de répondre rapidement à des changements de leur santé mentale. De plus, une collecte de données à grande échelle via de tels appareils pourrait servir à informer le public.”

mais voudrait-on vraiment d’une telle chose ?

Mais toutes ces données concernant le stress pourraient justement nous stresser davantage. Lindsey Rosman, psychologue et professeure assistante de cardiologie à l’Université de Caroline du Nord de Chapel Hill, avait découvert l’existence d’une femme de 70 ans souffrant de fibrillation auriculaire qui réalisait environ 1 000 ECG sur sa montre chaque année. Ces nombreux tests, et l’anxiété des résultats, ont eu “un impact profondément négatif sur sa santé mentale, ses relations et sa qualité de vie.”

C’est un exemple radical, certes, de la manière dont la technologie peut augmenter notre stress, mais ce n’est pas un incident isolé. Une autre étude de l’Université de Copenhague avait conclu que les incitations des trackers Fitbit à aller marcher, par exemple, étaient une source de stress plus que d’autre chose pour de nombreux utilisateurs.