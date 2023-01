Google travaillerait sur un tracker comme le Apple AirTag. Une annonce durant la I/O 2023 ?

Ce n’était finalement qu’une question de temps avant que Google ne lance son propre tracker de localisation, comme le AirTag d’Apple, le SmartTag de Samsung ou encore, évidemment, Tile. Si l’on en croit le développeur et leaker souvent bien informé Kuba Wojciechowski, l’équipe Google Nest serait actuellement au travail sur un tracker répondant au nom de code Grogu.

Cet appareil intègrerait un haut-parleur et serait compatible Bluetooth Low Energy et ultra-wideband (UWB). Kuba Wojciechowski a découvert des preuves de l’existence de ce tracker en remarquant que la firme de Mountain View avait ajouté la prise en charge de tags d’un tracker dans le hub développeur pour Fast Pair, la fonctionnalité Android qui permet d’appairer rapidement et facilement des accessoires Bluetooth.

Bien qu’il n’y ait encore aucun détail précis, nous pouvons supposer que ce tracker de Google fonctionnera comme ceux de la concurrence – à savoir, le fixer sur un objet pour pouvoir suivre sa localisation sur son téléphone -. Nul ne sait non plus à l’heure d’écrire ces lignes si Google pourra reproduire l’expérience aussi fluide que l’Apple AirTag. Kuba Wojciechowski explique que les Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro disposent tous deux d’un module UWB, ce qui permettrait de localiser les objets proches de vous plus précisément, mais il précise aussi que le réseau “finder” de Google n’obligera pas l’UWB, le BLE devrait être suffisant.

Si Google ne peut garantir que chaque smartphone Android disposera de l’UWB, Kuba Wojciechowski explique aussi que le géant américain travaille avec les fabricants de puces pour les aider à intégrer le support de Fast Pair. Cela signifie que, en théorie tout du moins, nous devrions voir des trackers tiers compatibles avec le réseau Google, quelque chose qu’il est très difficile d’imaginer dans l’écosystème d’Apple. En ce qui concerne la disponibilité de ce nouvel accessoire, Kuba Wojciechowski ne donne aucune indication précise, se contentant d’informer que l’annonce pourrait avoir lieu durant la conférence I/O de cette année. À suivre !

I have recently found references that show that Google's working on support for locator tags in Fast Pair – see the linked thread for more info. https://t.co/8tvlWaHQpv

Now it turns out Google's working on a first party tracker too!

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023