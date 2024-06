Pourquoi la saison 4 de “Under The Dome” n’aura pas lieu

La série "Under the Dome" n'a pas de saison 4, sa fin reste incertaine.

La série a connu une baisse constante des audiences et des critiques.

Le producteur exécutif Neal Baer est satisfait de la fin de la série.

Plusieurs adaptations de Stephen King sont en cours de développement malgré l’annulation de Under the Dome.

Le mystère de la fin de la série Under the Dome

Lancée en 2013, la série Under the Dome, seule adaptation du roman de Stephen King publié en 2009, n’a pas connu de quatrième saison. La raison de cette fin prématurée reste floue. L’histoire, captivante, est celle de la petite ville de Chester’s Mill, soudainement enfermée sous un dôme géant, invisible et infranchissable, séparant ses habitants du monde extérieur.

Une série prometteuse qui a déçu

Développée par Brian K. Vaughan avec l’aide de Steven Spielberg, la série mélangeait science-fiction, horreur et politique de petite ville, des ingrédients typiques des œuvres de Stephen King. Malgré un casting talentueux, la série s’est arrêtée brusquement après la troisième saison, surprenant les fans. En effet, les audiences et les critiques ont décliné au fil des saisons, passant de 11,19 millions de téléspectateurs en première saison à 4,70 millions en troisième saison, tandis que le score de Rotten Tomatoes est passé de 83% à 60%.

Une fin ouverte, mais satisfaisante pour le producteur exécutif

Malgré des critiques mitigées, la fin de la série a été satisfaisante pour le producteur exécutif Neal Baer. Le dôme est finalement détruit et les créatures extraterrestres sont vaincues. Cependant, il est laissé en suspens si elles ont été complètement éradiquées de la Terre, laissant la porte ouverte à une autre saison.

Des adaptations de Stephen King toujours en cours

Malgré l’annulation de Under the Dome, l’adaptation des œuvres de Stephen King reste populaire. La preuve, au moins cinq projets basés sur les œuvres de King sont actuellement en développement pour la télévision ou le streaming.