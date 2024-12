Pourquoi la saison 2 de Squid Game ne compte que sept épisodes ?

Le phénomène coréen revient sur Netflix avec une deuxième saison plus courte, mais Hwang Dong-hyuk promet une intensité à couper le souffle.

Tl;dr La saison 2 de Squid Game comptera 7 épisodes, marquant un tournant majeur dans l’histoire avant une conclusion en 2025.

Hwang Dong-hyuk a écrit les saisons 2 et 3 en même temps, identifiant un point clé justifiant une scission narrative.

Moins d’épisodes, mais une intensité accrue, promettent une saison brutale et captivante qui répondra aux attentes des fans.

Un retour très attendu pour un succès planétaire

Après avoir captivé des millions de spectateurs en 2021, Squid Game s’apprête à faire son grand retour sur la plateforme de streaming Netflix le 26 décembre 2024. La série sud-coréenne, qui mêle survie et critique sociale, a laissé une empreinte indélébile dans l’univers du streaming. Avec une troisième et ultime saison déjà en préparation, la série promet de clore son histoire en apothéose. Malgré les critiques sur sa violence et son exploitation émotionnelle, elle continue d’attirer un public fidèle. Les fans espèrent retrouver le mélange de tension et de tragédie qui a fait son succès. Mais une surprise attend les spectateurs : cette deuxième saison comptera deux épisodes de moins que la première. Pourquoi ce choix inattendu ?

Un scénario pensé en deux parties

Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a récemment expliqué ce choix intrigant dans une interview avec Deadline. Il révèle avoir écrit les scénarios des saisons 2 et 3 simultanément, une approche inhabituelle mais stratégique. En structurant l’histoire, Hwang Dong-hyuk a identifié un point d’inflexion majeur qui justifiait une scission en deux saisons distinctes. Ce tournant se situant à la fin de l’épisode 7, il a décidé de conclure la saison 2 à ce moment précis. Cette méthode garantit une cohérence narrative entre les deux saisons, tout en laissant les fans sur un cliffhanger mémorable. Le tournage des deux saisons s’étant déroulé simultanément, la saison 3 est déjà en post-production.

Plus court, mais plus intense ?

Avec seulement sept épisodes, les fans se demandent si cette saison sera plus dense ou simplement plus concise. Hwang Dong-hyuk laisse entendre que l’action et l’intensité seront au rendez-vous, en accord avec les attentes des spectateurs. Les jeux, connus pour leur brutalité et leur tension insoutenable, pourraient atteindre de nouveaux sommets de cruauté. Bien que l’approche politique de la série reste à confirmer, il semble improbable que Squid Game ignore le contexte mondial actuel. Cette concision pourrait aussi refléter une volonté d’offrir une expérience narrative plus serrée et percutante. Une chose est sûre : cette saison ne manquera pas de provoquer des discussions passionnées.

L’année 2025, l’apothéose de Squid Game

Si sept épisodes peuvent sembler insuffisants, les spectateurs peuvent se consoler : la saison 3 arrivera peu après. En 2025, Squid Game prendra sans doute une place encore plus centrale dans la culture populaire. Avec la conclusion déjà en vue, l’attente de cette ultime saison promet d’amplifier l’engouement. La série s’apprête à livrer une fin qui, espérons-le, sera à la hauteur de ses ambitions. Ce format en deux temps permet de maintenir l’intérêt tout en offrant une progression narrative naturelle. Les prochains mois s’annoncent intenses pour les fans, avec une double dose de tension, de drame et de réflexion. Squid Game ne fait que commencer sa dernière partie.