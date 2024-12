Le créateur de Squid Game révèle que la saison 2 transformera la fin de la série Netflix

Selon les révélations de son créateur, la seconde saison de 'Squid Game' va bouleverser la fin prévue de la série sur Netflix, introduisant ainsi d'importants changements.

Tl;dr « Squid Game » revient pour une seconde saison le 26 décembre.

La saison 3 est déjà en préparation, avec des modifications importantes.

La série était initialement prévue pour une seule saison.

Retour sur les écrans du phénomène « Squid Game »

La série phare de Netflix, « Squid Game », revient sur les écrans avec sa deuxième saison le jeudi 26 décembre. Mais bien avant que le premier épisode de cette nouvelle saison ne soit diffusé, les fans sont déjà en effervescence quant à la troisième et dernière saison de ce thriller sud-coréen à succès.

Une modification du dénouement initial

Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a révélé que l’écriture de la deuxième saison a profondément modifié l’issue de l’ensemble de la série. « J’ai écrit les saisons 2 et 3 en même temps… et au fil de l’intrigue, un tournant majeur a eu lieu, entraînant une série d’événements différents et un changement significatif du personnage », a confié Hwang à IndieWire.

Il a ajouté : « Relativement parlant, la fin de la saison 2 m’est venue assez tôt. Cependant, la fin de la saison 3 a finalement pris une direction différente de celle que j’avais initialement conçue. En travaillant sur l’histoire et le scénario, j’ai vu ce nouveau chemin que je voulais emprunter, et donc la fin de la saison 3 a en fait changé au cours de la création de la saison 2. »

Une pression immense pour Hwang Dong-hyuk

Il est intéressant de noter que le concept initial de « Squid Game » prévoyait une série unique. Cependant, la décision d’ajouter des saisons supplémentaires a non seulement donné aux spectateurs plus de temps pour s’attacher aux personnages, mais a également intensifié la pression sur le créateur de la série.

Hwang a confié : « Quand il a été décidé que nous ferions la saison 2, la pression était effectivement immense. Je me demandais : serai-je vraiment capable de réaliser cela ? Serai-je capable de créer ou d’écrire quelque chose qui dépasserait la saison 1 ? »

Un suspense haletant pour la saison 3

Les fans devront attendre jusqu’en 2025 pour découvrir la troisième saison de « Squid Game ». D’ici là, ils pourront voir comment Hwang prépare la fin de la série lorsque les sept épisodes de la saison 2 seront diffusés le 26 décembre.

En guise de rappel, le synopsis officiel de la deuxième saison indique : « Trois ans après avoir remporté le Squid Game, le joueur 456 reste déterminé à trouver les personnes derrière le jeu et à mettre fin à leur sport vicieux. Utilisant sa fortune pour financer sa recherche, Seong Gi-hun commence par l’endroit le plus évident : chercher l’homme en costume aigu jouant au ddakji dans le métro. Mais lorsque ses efforts finissent par porter leurs fruits, le chemin pour démanteler l’organisation s’avère plus mortel qu’il ne l’avait imaginé : pour mettre fin au jeu, il doit y retourner. »