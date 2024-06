Pourquoi Henry a trahi Paulie deux fois dans Les Affranchis ?

Les trahisons de Paulie envers son ami Henry sont motivées par la peur et le désir de protection personnelle face à un avenir incertain.

Tl;dr Les Affranchis raconte l’histoire du mafieux Henry Hill.

Henry trahit son boss et ami Paul Cicero deux fois.

La première trahison concerne le trafic de drogue, contre l’avis de Paulie.

La deuxième trahison est lorsqu’Henry devient informateur pour le FBI.

Le parcours de Henry Hill dans Les Affranchis

Martin Scorsese, réalisateur de renom, a touché à divers genres cinématographiques au cours de sa carrière. Pourtant, il demeure le plus connu pour ses films de gangsters. Parmi ces derniers, Les Affranchis reste considéré comme son meilleur. Il s’agit de l’adaptation du livre non-fictionnel Wiseguy de Nicholas Pileggi, qui retrace l’histoire de Henry Hill, un associé de la mafia devenu fasciné par l’influence mafieuse dans son quartier dès son adolescence. Il commence à travailler pour Paul “Paulie” Cicero, interprété par Paul Sorvino, à un jeune âge.

Une ascension et une chute

Henry gagne rapidement la confiance de Paulie, ainsi que celle de Jimmy “The Gent” Conway (Robert De Niro), rejoignant ainsi leur “famille”. En parallèle à son ascension dans la mafia, Les Affranchis retrace le mariage de Henry avec Karen (Lorraine Bracco) et comment tout cela, avec ses liens et son statut au sein de la mafia, commença à s’effondrer pour finalement se consumer. Malgré une preuve de loyauté envers l’équipe de Paulie dès son plus jeune âge lors de sa première arrestation, Henry finit par trahir son patron et ami à deux reprises.

La trahison de Henry

La première trahison survient lorsqu’Henry commence à dealer de la drogue, ce que Paulie refuse catégoriquement. Le commerce de la drogue rend ses hommes vulnérables et susceptibles de devenir des informateurs, ce qui constitue une grande menace pour la “famille”. Malgré les avertissements de Paulie, Henry persiste dans son commerce illégal. Après avoir été pris par le FBI pour son trafic de drogue, Paulie, se sentant trahi, met fin à leur association. La seconde trahison survient lorsque Henry, craignant pour sa vie, accepte de devenir un informateur pour le FBI.

Un choix lourd de conséquences

En témoignant contre Paulie et Jimmy, Henry marque sa seconde trahison. Il faut noter que les deux trahisons de Henry envers Paulie dans Les Affranchis ont un lien avec sa famille. Il a continué son commerce de drogue pour subvenir aux besoins de Karen et de leurs enfants, et il a témoigné contre lui et Jimmy pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Cependant, ces raisons ne suffisent pas à effacer l’étiquette de “traître” dans le monde criminel.