Pourquoi HBO a refusé Yellowjackets ?

Découvrez pourquoi les dirigeants de HBO ont décidé de ne pas donner suite à la série Yellowjackets.

Tl;dr HBO a refusé le projet de série « Yellowjackets » en raison de la présence de protagonistes adolescents.

Les créateurs Ashley Lyle et Bart Nickerson voient « Yellowjackets » comme une série plus mature que simplement une série pour adolescents.

« Yellowjackets » est devenue un énorme succès sur Showtime, contrairement à l’appréciation initiale de HBO.

Le jugement erroné de HBO à propos de « Yellowjackets »

Au fil des ans, HBO a acquis une réputation pour avoir refusé des projets de séries qui ont ensuite connu un grand succès. Parmi ces occasions manquées, on compte « Mad Men » et « Breaking Bad », qui ont placé AMC sur la carte des chaînes de télévision de prestige. Plus récemment, ils ont décliné « Yellowstone », qui est devenu l’un des plus gros succès de Paramount. Ils ont également dit non à « Yellowjackets », une série qui a finalement trouvé un foyer sur Showtime.

D’après Ashley Lyle et Bart Nickerson, les créateurs de « Yellowjackets », HBO a rejeté leur projet pour une raison très spécifique. « Ils ont aimé notre idée, mais ils avaient déjà ‘Euphoria’ en développement. Ils ne voulaient pas développer deux projets avec des protagonistes adolescents », a révélé Lyle dans une interview avec Deadline en 2022.

« Yellowjackets » : bien plus qu’une simple série pour adolescents

Contrairement à l’opinion de HBO, « Yellowjackets » n’est pas une simple série pour adolescents. En effet, l’intrigue se déroule sur deux époques différentes : en 1996, où l’on suit un groupe de jeunes lycéennes après un écrasement d’avion, et 25 ans plus tard, où elles sont confrontées aux conséquences de cet événement traumatisant.

D’après Ashley Lyle, il y a une différence entre les séries qui mettent en scène des adolescents destinées à un public adolescent et celles destinées à un public plus adulte. « Nous avons toujours eu ‘The Virgin Suicides’ en tête, qui est très axé sur les adolescentes, mais qui ne ressemble pas à une série pour jeunes adultes. »

Un succès retentissant sur Showtime

Malgré le refus initial de HBO, « Yellowjackets » a fini par trouver son public sur Showtime et est devenu un énorme succès. Alors que la troisième saison de « Euphoria » n’est toujours pas en vue, la troisième saison de « Yellowjackets » continue de captiver les téléspectateurs.

Ashley Lyle et Bart Nickerson promettent que cette saison donnera plus de réponses sur le mystère central de la série. « Nous allons en apprendre beaucoup plus sur ce qu’elles ont fait là-bas », a déclaré Lyle.

La troisième saison de « Yellowjackets » est actuellement diffusée sur Showtime et Paramount+ chaque vendredi et dimanche à 21 heures, heure de l’Est.