Cet acteur de Breaking Bad refuse constamment des rôles dans Invincible

Un acteur phare de Breaking Bad continue de refuser des rôles dans la série Invincible, malgré les nombreuses propositions.

Le refus de Bryan Cranston à « Invincible »

La série animée « Invincible » sur Prime Video jouit d’un casting vocal impressionnant. Cette série, basée sur le comic de Robert Kirkman, a réussi à attirer des célébrités comme Seth Rogen et Mark Hamill, des acteurs de télévision prolifiques comme Sandra Oh et Walton Goggins, ainsi que des acteurs de voix célébrés comme Grey DeLisle et Kevin Michael Richardson. Steven Yeun prête sa voix à Mark Grayson, le rôle principal, tandis que le rôle le plus célèbre est probablement celui de J.K. Simmons en tant que Omni-Man, le super-héros père de Mark.

La saison 3 d’ « Invincible » renforce son casting

La troisième saison de « Invincible » a encore augmenté les enjeux en termes de casting, incluant deux anciens de « Breaking Bad ». Aaron Paul, autrefois Jesse Pinkman, donne la voix à Scott Duvall/Powerplex, un super-vilain absorbant l’énergie avec une rancune contre Invincible. Jonathan Banks, qui incarnait Mike Ehrmantrau, a également été engagé pour un rôle mystérieux. Cependant, Bryan Cranston, le célèbre Heisenberg, a refusé de participer.

Le rêve de Bryan Cranston pour son prochain rôle de super-vilain

« Parfois, un acteur est proposé pour un rôle, et je suis comme, ‘Oh mon dieu, jamais en un million d’années n’aurais-je pensé à ça.’ C’est alors vraiment excitant. En ce qui concerne le casting de rêve, je pense que nous offrons à Bryan Cranston un rôle à chaque saison. C’est devenu notre tradition, et sa tradition est de nous refuser (rires). Mais nous te reviendrons, Bryan, et nous verrons ce qui se passera la prochaine fois. Croisons les doigts! »

Même si Cranston a failli refuser « Breaking Bad » à l’époque, on pourrait penser qu’il ne serait pas si difficile avec ses rôles maintenant. Cependant, Cranston a exprimé son intérêt pour des rôles de super-vilain inédits et intelligents. Il a dit qu’il souhaitait jouer un antagoniste un peu plus intelligent que le protagoniste, et ne voulait pas reprendre un rôle qui a été joué à plusieurs reprises. Il ne reste plus qu’à espérer qu’il dise enfin oui à « Invincible ».