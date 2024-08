Breaking Bad : quel aurait été le destin de Walter White s’il avait survécu ?

La suite des folles aventures de Walter White dans Breaking Bad aurait été marquée par une lutte incessante pour échapper à son passé et trouver une forme de rédemption.

Tl;dr Walter White aurait dû affronter son passé tout en essayant de se reconstruire une vie.

En tant que fugitif, Walter White aurait été contraint de vivre constamment en cavale.

Il aurait peut-être cherché à se racheter et à réparer ses relations familiales.

Les nombreux obstacles auraient finalement conduit Walter White à une vie de lutte et de souffrance.

La résurrection de Heisenberg ?

Dans le final dramatique de Breaking Bad, Walter White, alias Heisenberg, trouve une fin qui semble inévitable. Blessé à mort, il s’effondre dans un laboratoire de méthamphétamine, son empire criminel en ruine autour de lui. Mais que se serait-il passé s’il avait survécu ? Si, contre toute attente, Walter avait réussi à échapper à la mort ce jour-là, la route devant lui aurait été semée d’embûches. Peut-être aurait-il tenté de reconstruire une vie normale, mais son passé l’aurait sans doute rattrapé. La question demeure : aurait-il pu réellement échapper à Heisenberg, ou aurait-il été condamné à vivre dans l’ombre de ses actes passés ?

Une vie de fugitif

S’il avait survécu, Walter White de Breaking Bad aurait probablement dû fuir. Le DEA et les nombreux ennemis qu’il s’était faits ne l’auraient pas laissé en paix. En tant que fugitif, il aurait dû changer d’identité, se déplacer constamment, et toujours regarder par-dessus son épaule. Peut-être aurait-il trouvé refuge dans un pays sans traité d’extradition avec les États-Unis, comme la Bolivie ou l’Argentine. Cependant, la vie de fugitif n’est pas facile, et la solitude, le stress constant, et la culpabilité auraient pu le ronger de l’intérieur.

Une nouvelle chance ?

Un autre scénario de la série Breaking Bad aurait pu voir Walter White tenter de se racheter. Avec sa fortune amassée, il aurait pu chercher à faire amende honorable, peut-être en investissant dans des œuvres de charité ou en essayant de réparer les relations brisées avec sa famille. Sa femme, Skyler, et ses enfants auraient été des obstacles majeurs dans cette quête de rédemption. Après tout, Skyler avait été complice involontaire de ses crimes, et leur relation était irrémédiablement endommagée. Cependant, avec du temps et de la patience, il aurait peut-être pu trouver un semblant de paix intérieure.

La chute inévitable

Même s’il avait survécu, la route vers une fin heureuse pour Walter White aurait été pavée d’obstacles insurmontables. La loi aurait continué à le traquer, et ses ennemis dans le monde criminel n’auraient pas oublié ses actions. Sa santé, déjà gravement compromise par le cancer, aurait continué à se détériorer, le rendant encore plus vulnérable. Finalement, la vie de Walter aurait été une lutte constante pour échapper aux conséquences de ses propres choix, une lutte qu’il aurait probablement perdue.