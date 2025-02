Pourquoi Harrison Ford reste indifférent à l’échec d’Indiana Jones 5 ?

La raison touchante pour laquelle Harrison Ford reste indifférent face à l'échec du cinquième volet d'Indiana Jones.

Tl;dr Harrison Ford ne regrette pas le dernier film « Indiana Jones », malgré un box-office décevant.

Harrison Ford a défendu avec élégance son travail, contrairement à certains acteurs d’Hollywood.

Quelques fans d’Indy ont apprécié « Dial of Destiny », malgré les critiques.

Indiana Jones : Un échec au box-office, mais pas dans le cœur de Harrison Ford

La dernière aventure d’Indiana Jones, « Dial of Destiny », n’a pas fait d’étincelles au box-office, amassant seulement 384 millions de dollars, un chiffre bien inférieur à celui de « Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal » en 2008, qui avait récolté 786 millions de dollars à l’échelle mondiale. Cependant, contrairement à ce que l’on pourrait attendre, Harrison Ford n’a aucun regret concernant ce film.

Un acteur qui assume ses choix

Dans une interview récente, Harrison Ford a expliqué avec une certaine candeur : « S**t happens… J’étais vraiment celui qui pensait qu’il y avait une autre histoire à raconter. Quand [Indy] a subi les conséquences de la vie qu’il avait à vivre, je voulais une autre chance de le remettre sur pied et de voir ce qui se passerait… Je suis toujours content d’avoir fait ce film. »

La réaction de Harrison Ford est d’autant plus admirable que tous les acteurs d’Hollywood n’ont pas fait preuve de la même grâce face à un échec au box-office. Il a choisi de rester fidèle à son travail et de ne blâmer personne pour l’échec du film, une attitude des plus louables dans cette situation.

« Dial of Destiny » : Un soutien inattendu

En dépit de son accueil mitigé, « Dial of Destiny » a su trouver son public parmi les fans d’Indy. Bien qu’ils soient peu nombreux à le classer au même rang que « Les Aventuriers de l’Arche perdue » ou « La Dernière Croisade », nombreux sont ceux qui estiment que le film méritait plus de reconnaissance. La preuve en est le dynamisme de la relation entre Indy et Helena Shaw, interprétée par Phoebe Waller-Bridge, qui a su divertir, malgré les réactions mitigées du public en ligne.

Ainsi, si « Dial of Destiny » n’a pas été le succès au box-office tant espéré par les fans, il n’en reste pas moins une conclusion honorable, voire touchante, à la saga iconique d’Indiana Jones.