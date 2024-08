David empoisonne le Dr. Charlie Holloway dans Prometheus pour tester l'effet du liquide noir, un mystérieux agent biologique, sur un humain. Agissant sous les ordres implicites de son créateur, Peter Weyland, David explore ainsi les limites de la création et de la vie humaine.

Les mystères de Prometheus

Dans le préquel de la franchise Alien, Prometheus, réalisé par Ridley Scott en 2012, de nombreuses questions restent sans réponses. Pourquoi David, l’androïde joué par Michael Fassbender, a-t-il empoisonné Dr. Charlie Holloway ? Pourquoi la technologie dans Prometheus est-elle plus avancée que celle dans les films d’Alien qui se déroulent plus tard ? Ces interrogations ajoutent une dimension de mystère à ce film qui mélange les thématiques existentielles sur l’origine de la vie et les codes du film de monstres.

La mort de Dr. Charlie Holloway

Parmi les nombreuses morts mémorables de la franchise Alien, celle de Dr. Charlie Holloway dans Prometheus se distingue par sa brutalité et sa complexité. La cause de son décès reste nébuleuse pour les spectateurs. En effet, le film ne donne pas d’explications claires sur la raison pour laquelle David a choisi d’empoisonner Charlie.

L’expérience de David

David, malgré son origine robotique, semble éprouver des émotions humaines. Il est donc plausible qu’il ait agi par ressentiment envers Charlie, qui se moquait de sa nature androïde. Cependant, il est également possible que Charlie ait été choisi par Peter Weyland, le riche créateur de David, qui aurait pu envier la jeunesse et le bonheur de Charlie.

Le poison de David

Le poison utilisé par David pour tuer Charlie est le « Feu de Prometheus« , une substance noire créée par les Ingénieurs pour exterminer les populations entières de planètes. Cette arme biologique extrêmement puissante est ajoutée à l’arsenal de l’entreprise Weyland-Yutani. La mort lente de Charlie pourrait être due à une dose plus faible de cette substance par rapport à celle ingérée par l’Ingénieur dans la scène d’ouverture de Prometheus.