Pourquoi Brendan Fraser a décliné George de la Jungle 2 : une explication convaincante

Brendan Fraser a décliné l’offre de reprendre son rôle emblématique dans la suite de George de la Jungle. L’acteur a expliqué sa décision, motivée par des raisons bien précises qui éclairent son choix de ne pas participer au projet.

Tl;dr Brendan Fraser a refusé « George de la Jungle 2 ».

Raison principale : salaire et choix de carrière.

L’humour méta du film souligne l’absence de Fraser.

Un classique des années 1990 revisité avec humour

Rarement un film en prise de vues réelles issu des studios Disney n’aura aussi bien traversé le temps que « George de la Jungle », réalisé par Sam Weisman. Adapté d’un dessin animé culte des créateurs de « Les Aventures de Rocky et Bullwinkle », ce long-métrage de 1997 conjugue slapstick assumé et humour référencé, oscillant entre gags visuels pour enfants et clins d’œil intelligents destinés aux adultes. À travers l’histoire d’un homme élevé dans la jungle africaine, le film s’amuse notamment à briser le quatrième mur, se payant même le luxe d’une satire légère de la société occidentale – à commencer par les antagonistes, ces riches citadins incarnant la suffisance.

L’absence remarquée de Brendan Fraser dans la suite

Lorsqu’en 2003 débarque un second volet, intitulé sobrement « George de la Jungle 2 », l’absence de Brendan Fraser saute immédiatement aux yeux. Le comédien n’est pas seulement remplacé par Christopher Showerman; sa disparition devient elle-même matière à plaisanterie dans le scénario. Des personnages ironisent ainsi sur la « radinerie » supposée de Disney, incapable – selon eux – d’avoir retenu leur vedette originelle. Pourtant, cette blague dissimule une réalité plus complexe.

Derrière le refus : des choix artistiques et humains

Interrogé plusieurs années plus tard, Brendan Fraser livre sa propre version. Oui, il avait bel et bien été approché pour reprendre son rôle culte. Mais entre un cachet jugé insuffisant par rapport à l’investissement physique exigé et une volonté affirmée d’explorer d’autres horizons, sa décision était prise : il choisirait plutôt « Un Américain bien tranquille », tourné au Vietnam sous la houlette de Phillip Noyce. L’acteur confie alors avoir préféré donner la priorité à des projets diversifiés, capables de nourrir sa curiosité artistique tout en conservant l’intérêt du public. Cette orientation aurait contribué, selon lui, à façonner sa carrière actuelle.

La liste des motifs expliquant son absence s’avère donc multiple :

Salaire proposé jugé trop faible par rapport au premier film.

Désir de s’impliquer dans un projet ambitieux aux côtés de Michael Caine.

Besoins personnels : éviter les contraintes physiques extrêmes imposées par le rôle.

L’héritage intact d’une star attachante

Ironiquement, alors que la suite du film est vite tombée dans l’oubli, la popularité durable de Brendan Fraser reste liée à ses choix éclectiques et à quelques rôles marquants. De « George de la Jungle » à ses apparitions plus récentes dans des œuvres saluées comme « Killers of the Flower Moon », l’acteur n’a jamais cessé de surprendre un public resté fidèle… même si certains préféreraient oublier qu’il n’a pas remporté son Oscar pour ce film précis !