Quand Eric Stoltz semait la panique parmi les visiteurs d’Universal pendant le tournage de Retour vers le Futur

Lors du tournage de Retour vers le futur, Eric Stoltz, alors dans le rôle principal, a semé l’effroi parmi les visiteurs d’Universal Studios, provoquant la stupeur des touristes présents sur le plateau emblématique du parc.

Tl;dr Eric Stoltz a incarné Marty McFly avant Michael J. Fox.

Une scène cocasse en golfette révèle son intensité.

Son style ne convenait pas à l’esprit du film culte.

Un autre Marty McFly : le jour où Eric Stoltz a semé la pagaille à Universal

Qui aurait pu imaginer un Marty McFly différent dans « Retour vers le futur » ? Et pourtant, avant que Michael J. Fox ne prenne définitivement les commandes de la DeLorean, c’est bien Eric Stoltz qui avait été choisi pour incarner ce personnage devenu mythique. Peu de fans ignorent désormais cette anecdote de casting, tant elle est devenue emblématique des mystères et tâtonnements propres au cinéma.

Mais ce que l’on sait moins, c’est que l’aura d’Eric Stoltz, sur le plateau des studios Universal en 1984, allait bien au-delà du simple rôle. C’est une histoire rapportée par Ilan Mitchell-Smith, acteur dans « Weird Science », qui offre aujourd’hui un éclairage inédit sur l’intensité du premier interprète de Marty.

L’incident de la golfette : un aperçu d’un autre univers cinématographique

Parmi les souvenirs marquants liés à ce tournage, celui-ci retient particulièrement l’attention : lors d’une pause déjeuner sur le lot Universal, Eric Stoltz, vêtu du costume de Marty, s’empare d’une golfette – ces petites voitures électriques utilisées par les équipes techniques – et invite Ilan Mitchell-Smith à bord. Au départ, rien de bien extraordinaire, jusqu’à ce qu’ils aperçoivent un tram rempli de touristes parcourant les décors des studios.

Soudainement, le duo décide d’improviser une scène digne d’un film d’action : pendant près d’une demi-heure, ils multiplient les manœuvres serrées autour du tramway, provoquant cris et frayeurs chez les passagers étonnés. Pour certains témoins, il s’agissait sans le savoir d’un véritable voyage dans un univers parallèle – celui où Marty aurait eu le visage et la fougue d’Eric Stoltz. L’ironie n’a pas échappé à Ilan Mitchell-Smith, amusé par le décalage entre la réaction paniquée des touristes et l’admiration que susciteraient aujourd’hui pareil moment chez les fans nostalgiques des années 80.

L’intensité de Stoltz : entre méthode et incompatibilité avec l’esprit du film

Au-delà de cette péripétie insolite se profile une question plus profonde : pourquoi finalement remplacer Eric Stoltz par Michael J. Fox? Si plusieurs coéquipiers dont Lea Thompson, partenaire dans « The Wild Life », évoquent la « grande intensité » que Stoltz apportait au rôle grâce à sa démarche très « method acting », cet engagement semblait parfois excessif. L’acteur insistait notamment pour être appelé Marty hors caméra — preuve supplémentaire d’une immersion totale.

Toutefois, comme en atteste le peu d’images ayant survécu du tournage initial, cette version plus grave du héros manquait cruellement de la légèreté et de l’humour nécessaires au ton si particulier de « Retour vers le futur ». Certains éléments permettent même aujourd’hui de dresser une courte liste des raisons expliquant ce choix crucial :

Méthode intense inadaptée au registre comique recherché.

Dynamique moins accessible auprès du public familial visé.

Nouveau souffle amené par Michael J. Fox dès sa reprise.

Si cette mésaventure révèle quelque chose sur le cinéma, c’est bien la part imprévisible et humaine qui fait parfois basculer tout un film… vers son succès ou son échec. La suite appartient à l’histoire — et aux souvenirs inattendus laissés sur les routes sinueuses des studios hollywoodiens.