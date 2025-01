Pourquoi ABC a annulé The Good Doctor après sept saisons ?

Après sept saisons, ABC a mis fin à la série télévisée The Good Doctor, évoquant des audiences en baisse et une dynamique narrative épuisée.

Freddie Highmore, acteur principal de « The Good Doctor », a exprimé son émotion suite à l’annulation.

Il reste néanmoins des séries médicales populaires à l’antenne.

Des adieux surprenants

Il est bien connu que toutes les bonnes choses ont une fin. Cependant, dans le monde de la télévision, certaines fins peuvent surprendre. Ainsi, CBS a mis fin à « Blue Bloods » en 2024, malgré des audiences respectables, dans le cadre d’une refonte de sa programmation. De même, ABC a annulé The Good Doctor après sept saisons à succès.

Des contrats non renouvelés

Selon Deadline, Sony Pictures Television n’aurait pas cherché à renouveler les contrats des showrunners et de la star principale de la série, Freddie Highmore, après leur expiration. Il semble que la chaîne ABC ait préféré réduire les coûts plutôt que de prolonger la série.

Une fin satisfaisante pour « The Good Doctor »

La bonne nouvelle est que « The Good Doctor » a bénéficié d’une fin satisfaisante, contrairement à de nombreuses autres séries annulées prématurément. Bien que Freddie Highmore aurait été disposé à revenir pour une huitième saison, l’acteur semble satisfait de la manière dont la série s’est terminée.

Réaction de Freddie Highmore à l’annulation de la série

Après sept années passées à incarner le Dr Shaun Murphy dans « The Good Doctor », Freddie Highmore a exprimé son émotion suite à l’annulation de la série. Pour lui, c’est un peu comme la fin du lycée : « C’est émouvant et nostalgique, car on se rend compte à quel point ces dernières années ont été spéciales avec ce groupe de personnes. Mais comme pour la graduation, on est aussi excité à l’idée de faire autre chose et de passer à autre chose. »

Si « The Good Doctor » est terminée pour l’instant, les fans de séries médicales peuvent toujours se tourner vers d’autres programmes. « Grey’s Anatomy » continue d’avoir du succès et le tant attendu retour de « Scrubs » est officiellement en cours. Qui sait, peut-être que « The Good Doctor » sera un jour ressuscitée ? En attendant, les résidents de l’hôpital St. Bonaventure vont passer à autre chose.