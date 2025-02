Pourquoi a-t-il fallu attendre sept longues années avant de voir enfin l’arrivée du troisième film de Paddington ?

Des changements de réalisateur, des défis de production et la pandémie de Covid-19 ont retardé la sortie du troisième film de Paddington, prolongeant l'attente des fans pendant sept ans.

Tl;dr Paddington au Pérou, la suite très attendue, arrive en salles.

Le film a mis sept ans à se réaliser, suite à diverses difficultés.

Un quatrième film Paddington est déjà en développement.

Paddington revient avec une nouvelle aventure

Le voilà enfin ! Après une attente de sept ans, Paddington au Pérou fait son entrée dans les salles françaises. Contrairement à d’autres suites de films familiaux mélangeant animation et prises de vues réelles, ce troisième opus arrive avec une anticipation et un buzz critiques bien plus marqués. Il faut dire que ses prédécesseurs ont su conquérir le cœur du grand public, Paddington 2 ayant même acquis le statut de l’un des plus grands films de tous les temps.

Les raisons d’un retard conséquent

Malgré le succès financier de Paddington 2 et l’engouement autour de la saga Paddington, la réalisation de ce troisième opus a pris beaucoup plus de temps que la plupart des suites modernes. Plusieurs facteurs expliquent ce retard. D’une part, l’industrie du divertissement a été frappée de plein fouet par la pandémie de COVID-19 en mars 2020, rendant impossible la production d’un film Paddington sans exploser le budget.

D’autre part, l’équipe créative de Paddington a connu des bouleversements. Le réalisateur Paul King, qui avait dirigé et écrit les deux premiers opus, s’est associé au producteur David Heyman pour travailler sur Wonka. Simon Farnaby, co-scénariste de Paddington 2, a également rejoint ce projet. Il a donc fallu constituer une nouvelle équipe pour les futures aventures de Paddington.

Un avenir prometteur pour la franchise

Malgré ces obstacles, l’attente des fans n’a pas faibli. La franchise a pu compter sur le fort attachement du public international à l’ours Paddington, personnage emblématique de la littérature enfantine depuis des décennies. Alors que Paddington au Pérou vient tout juste de sortir, les producteurs de la saga ont d’ores et déjà confirmé qu’un quatrième film Paddington était en cours de développement. On peut donc s’attendre à revoir l’ourson sur grand écran plus rapidement cette fois-ci.

À noter, Paddington au Pérou sera en salles en France à partir du 14 février 2025.