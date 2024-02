Pour les labels indépendants, seuls “les plus grands acteurs” profitent des royalties de l’audio spatial d’Apple Music

Selon un rapport du Financial Times, des dirigeants de labels indépendants expriment leur désaccord concernant les nouvelles récompenses audio spatiales d'Apple.

Un nouveau plan controversé

Apple a récemment dévoilé un nouveau plan visant à augmenter les redevances versées aux artistes proposant du son en audio spatial. Néanmoins, cette initiative semble avoir semé le désarroi au sein de certains labels indépendants, qui estiment qu’elle privilégie les entreprises plus importantes au détriment des leurs.

Le son spatial, un investissement coûteux

Le son spatial, produit grâce à la technologie Dolby Atmos, représente un coût supplémentaire conséquent pour les artistes. Les dirigeants interrogés par le Financial Times estiment qu’il s’élève environ à “1 000 dollars de plus par chanson”. Imaginez alors combien coûterait un album complet — sans oublier de multiplier ce chiffre par le nombre d’albums qu’un label peut avoir dans son catalogue.

La réaction des labels indépendants

Des représentants de Beggars Group, Secretly et Partisan Records, des labels qui représentent des artistes tels que Vampire Weekend et Phoebe Bridgers, ont exprimé leurs préoccupations. Un dirigeant a déclaré au FT : “Si [cette politique] prend entre 5 et 10 % de vos revenus mondiaux, et pas seulement parce que les chansons ne performent pas, mais parce que vous perdez cet argent au profit d’Universal, le plus grand acteur du marché, nous sommes certainement inquiets.” Ils prévoient donc de discuter avec Apple dans l’espoir de parvenir à un accord plus avantageux.