Pour les deux ans du télescope spatial James Webb, une image sensationnelle des galaxies du Pingouin et de l’Oeuf

Le paragraphe met également en évidence des galaxies lointaines en arrière-plan, prouvant ainsi la puissance du télescope.

TL;DR La NASA célèbre le 2e anniversaire du télescope James Webb.

Elle publie une image des galaxies interactives Arp 142.

Le télescope James Webb a envoyé des photos de l’univers depuis 2 ans.

Un regard lumineux sur l’univers : James Webb

Ayant saisi l’attention du monde entier, le télescope spatial inauguré par la NASA en collaboration avec les agences spatiales européenne et canadienne, poursuit sa mission envoûtante. Dans un message emblématique marquant sa seconde année de service, le télescope James Webb continue à surprendre le monde en capturant l’extraordinaire avec sa résolution nette et puissante.

L’interaction des galaxies Arp 142

Faisant preuve d’une capacité en constante évolution, James Webb offre désormais une vue de deux galaxies interactives, formant ainsi l’image astrophysique connue sous le nom d’Arp 142. Ces galaxies, baptisées par les astronomes « le Pingouin et l’Œuf », sont localisées à une distance colossale de 326 millions d’années-lumière de notre Terre.

Cette interaction galactique, qui s’est initialement manifestée entre 25 et 75 millions d’années auparavant, a été le berceau d’une impressionnante formation d’étoiles. Les données préliminaires indiquent qu’environ 100 à 200 nouvelles étoiles se sont formées annuellement dans Le Pingouin, qui se distingue au centre de l’image par sa ressemblance avec une tête d’oiseau. Pourtant, en comparaison, notre propre Voie lactée ne produirait qu’entre six à sept nouvelles étoiles par an.

Une rencontre céleste mise en image

L’image capturée par Webb dévoile au public non seulement ces deux galaxies uniques, mais offre également un aperçu des galaxies lointaines dans le fond du tableau. Il s’agit là d’une « preuve de la sensibilité et de la résolution des caméras infrarouges de Webb », tel que décrit par les agences spatiales voilées plus tôt.

Malgré un parcours jonché de retards causés par des coûts en spirale et des problèmes de construction, le télescope spatial James Webb a été lancé avec succès en fin d’année 2021. Il nous a rapidement offert des vues époustouflantes de la profondeur de l’univers. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la promesse d’un captivant voyage interstellaire a été tenue, et il nous tarde de voir les merveilles qui nous attendent à l’avenir.