Pour fêter le 20ᵉ anniversaire de la licence, la démo E3 2003 de Halo 2 sera jouable

La Halo: The Master Chief Collection offrira gratuitement un nouveau mod disponible sur la plateforme Steam Workshop.

Tl;dr Microsoft fête le 20ᵉ anniversaire de Halo 2 avec de nouvelles cartes.

La démo E3 2003 de Halo 2, recréée grâce à la communauté, sera disponible.

Des modifications de gameplay sont apportées à Halo Infinite pour recréer l’expérience originale.

Microsoft célèbre le 20ᵉ anniversaire de Halo 2

En l’honneur du 20ᵉ anniversaire du jeu phare de la Xbox, Halo 2, Microsoft et Halo Studios ont décidé de ravir les fans de longue date en publiant des répliques de certaines des cartes les plus marquantes du jeu sur Halo Infinite. Ils vont même jusqu’à ressusciter la démo E3 de 2003, un moment fort de l’histoire de la franchise.

La démo E3 2003 de Halo 2 refait surface

La démo présentée par Bungie lors de l’E3 en 2003 a non seulement montré ce que la Xbox pouvait offrir en tant que console, mais a également donné un aperçu du futur de Halo. Elle a même proposé des séquences de gameplay qui n’ont jamais été intégrées dans le jeu final. « La réaction à la démo à l’E3 était électrique », a déclaré Brian Jarrard, directeur de la communauté Halo.

Cette démo est devenue publique plus d’un an avant la sortie réelle du jeu et a été construite sur un moteur qui n’existe plus aujourd’hui. Sa mise à disposition pour les fans n’a été rendue possible que grâce à l’implication de la communauté de moddeurs du jeu et de la communauté dans son ensemble. Ces derniers ont contribué à la restauration de la démo, à l’amélioration de l’original et au développement des outils nécessaires.

La contribution précieuse de la communauté

« Steven Garcia (connu dans la communauté sous le nom de General_101) a joué un rôle crucial dans la mise en place et l’amélioration de ce scénario. C’est un véritable homme-orchestre qui a réalisé une part importante du travail en développant des outils, en mettant à jour des scripts et même en retravaillant les niveaux. Les membres de l’équipe Digsite, Ludus, Neo Te Aika, Sean T, xScruffyDaSasquatchx et Killzone ont ensuite apporté les touches finales pour reproduire l’expérience de la démo originale et tester les bugs. Sans eux, nous aurions probablement juste eu une chute plutôt peu cérémonieuse d’actifs bruts et c’est tout », a déclaré Kenneth Peters, écrivain principal de la franchise Halo.

Les nouveautés à venir

La démo E3 2003 de Halo 2 sera disponible en tant que mod gratuit sur la plateforme Steam Workshop pour Halo: The Master Chief Collection à partir du 9 novembre.

En outre, Halo Studios ajoute de nouvelles cartes à la playlist Delta de Halo Infinite, qui seront un retour dans le passé pour les fans de longue date de la franchise. Il s’agit de récréations modernes des cartes multijoueurs de Halo 2 qui ont été reconstruites dans Forge, l’ensemble d’outils en jeu de Halo, par les « Forgers » de la communauté. Xbox a également ajusté le gameplay dans l’arène Delta, en désactivant le sprint et l’escalade, en activant la collision amicale et les sauts plus hauts pour recréer le ressenti original de Halo 2.