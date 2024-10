Halo Studios, tel est le nouveau nom de 343 Industries

Ses équipes réalisent le passage à Unreal Engine 5 et travaillent sur plusieurs nouveaux jeux en développement.

Tl;dr 343 Industries devient Halo Studios et adopte Unreal Engine 5.

Plusieurs nouveaux jeux sont en développement chez Halo Studios.

Halo Studios prépare un changement majeur après des rumeurs de difficultés.

Une nouvelle ère pour Halo

Halo Studios, anciennement connu sous le nom de 343 Industries, a annoncé lors du Halo World Championships qu’il passerait de son moteur de jeu propriétaire, le Slipspace Engine, à Unreal Engine 5 pour tous ses futurs développements. Accompagné de cette révolution technologique, le studio a révélé qu’il avait plusieurs nouveaux jeux en préparation.

Un avenir prometteur pour Halo Studios

Dans une vidéo YouTube, le studio nouvellement rebaptisé a présenté des éléments issus de « Project Foundry« , un effort de recherche sur Unreal Engine qui a été en cours pendant plusieurs années. Bien qu’il ne s’agisse encore que d’une démo technologique, elle a dévoilé des conceptions de Master Chief et Covenant elite, ainsi que trois biomes incluant un lieu de type Cascades, les Blightlands impactées par le Flood et les Coldlands enneigées.

Chris Matthews, directeur artistique de Halo Studios, a déclaré à Xbox Wire : « Respectueusement, certains composants de Slipspace sont presque vieux de 25 ans« . Il a ajouté que malgré le développement continu de 343, certaines fonctionnalités d’Unreal que Epic a développées depuis un certain temps n’étaient pas disponibles dans Slipspace et auraient nécessité d’énormes quantités de temps et de ressources pour être reproduites.

Un changement nécessaire

Halo Studios prévoit d’embaucher de nouveaux employés et d’avoir plusieurs équipes travaillant simultanément sur différents jeux en utilisant un pipeline centralisé d’UE5. Aucun projet spécifique ou calendrier n’a été révélé, le PDG Pierre Hintze se contentant de dire qu’ils seront « prêts quand ils seront prêts« . Le studio est dirigé par Hintze, le directeur général Bryan Koski et la directrice des opérations Elizabeth Van Wyck depuis le départ de la directrice générale du studio, Bonnie Ross, en 2022.

Des rumeurs confirmées

Une partie de ces informations avait fuité début 2023, avec des rapports indiquant que 343 repartait de zéro sur le développement de Halo après des licenciements. Le studio était censé passer à Unreal Engine après avoir lutté avec sa plateforme Slipspace vieillissante. À l’époque, 343 Industries avait affirmé qu’il était « là pour rester » suite aux rumeurs selon lesquelles Microsoft pourrait transférer la franchise Halo à d’autres studios.