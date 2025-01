Popeye et Tintin entrent dans le domaine public… aux USA

Avec l’arrivée de 2025, plusieurs œuvres iconiques de 1929, dont Popeye et Tintin, deviennent libres de droits aux États-Unis, ouvrant la voie à une créativité renouvelée.

Des personnages emblématiques désormais libres

Popeye, le célèbre marin apparu pour la première fois dans le comic strip Thimble Theatre d’E.C. Segar, rejoint le domaine public. Cependant, cette version initiale n’a pas encore adopté la célèbre habitude de consommer des épinards pour gagner en force. Ce n’est qu’en 1932 que cette caractéristique viendra enrichir le personnage. Aux côtés de Popeye, Tintin, le jeune reporter belge, fait également son entrée dans le domaine public, accompagné de son fidèle compagnon Milou. Toutefois, cette liberté ne concerne pour l’instant que les États-Unis. En Europe, où les droits d’auteur s’appliquent 70 ans après la mort de l’auteur, les aventures de Tintin resteront protégées jusqu’en 2054.

Un tournant pour les œuvres de 1929

L’année 1929 a marqué un moment charnière pour la culture et les médias. Les premiers films sonores, comme Blackmail d’Alfred Hitchcock ou On With the Show, premier long-métrage parlant en couleur, ont vu le jour cette année-là. D’autres chefs-d’œuvre littéraires, comme Le Bruit et la Fureur de William Faulkner ou Une chambre à soi de Virginia Woolf, entrent également dans le domaine public. Cette ouverture offre une opportunité unique de revisiter ces classiques sous de nouvelles formes artistiques, qu’il s’agisse de réinterprétations modernes ou d’adaptations inédites.

L’impact du domaine public sur la créativité

L’entrée d’œuvres dans le domaine public libère leur utilisation pour le public et les créateurs. Les traits de caractère originaux de Popeye et Tintin peuvent désormais être repris, modifiés ou même réinventés sans contrainte juridique. Aux États-Unis, cet accès facilite la création de nouveaux films, jeux vidéo et autres médias basés sur ces personnages. Cependant, des précautions s’imposent, comme l’a souligné Jennifer Jenkins, directrice du Centre d’étude du domaine public de Duke. Par exemple, la consommation d’épinards, ajoutée plus tard à l’histoire de Popeye, reste sous copyright pour le moment.

Une tendance qui se poursuit

Les prochaines années promettent l’arrivée d’autres icônes culturelles dans le domaine public. En 2026, ce sera au tour de personnages comme Betty Boop et Pluto de rejoindre cette catégorie. En attendant, l’année 2025 nous réserve encore d’autres trésors, notamment des œuvres de Mickey Mouse, comme le court-métrage The Karnival Kid. Ces évolutions nourrissent un renouveau culturel, permettant à des personnages et des histoires de continuer à évoluer et à toucher de nouvelles générations. Cette dynamique illustre l’importance du domaine public dans la préservation et la réinvention de notre patrimoine culturel commun.