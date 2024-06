Andy Serkis optimiste pour une suite du film d’animation Les Aventures de Tintin

Les Aventures de Tintin de 2011 suit Tintin et son chien Milou dans une quête pour résoudre le mystère d'un trésor perdu. Pensé pour être une trilogie, un deuxième film est toujours attendu alors que des rumeurs laissent entendre que Andy Serkis pourrait hériter de la réalisation après Peter Jackson.

Tl;dr Discussions préliminaires avec Andy Serkis pour Les Aventures de Tintin 2 sont en cours.

Andy Serkis a travaillé précédemment avec Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux.

Le premier film Les Aventures de Tintin a remporté un Golden Globe pour le meilleur film d’animation.

Peter Jackson pourrait passer la réalisation à Andy Serkis pour Les Aventures de Tintin 2.

Un nouveau souffle pour Les Aventures de Tintin 2

Andy Serkis, célèbre acteur ayant travaillé sous la direction de Steven Spielberg dans l’adaptation en 2011 des bandes dessinées d’Hergé, Les Aventures de Tintin, a récemment fait part de nouvelles plutôt encourageantes. Il semble que des discussions préliminaires soient en cours pour Les Aventures de Tintin 2.

Un acteur confiant et expérimenté

Il est important de rappeler que le premier film avait connu un succès incontestable, aussi bien auprès du public que de la critique. De plus, il s’agissait du premier film d’animation capturé en mouvement et non produit par Pixar à remporter le Golden Globe du meilleur film d’animation. Cependant, malgré ces réussites, la suite de Les Aventures de Tintin a rencontré des difficultés de développement.

Un héritage à reprendre ?

Les fans seront ravis d’apprendre que Peter Jackson, qui avait produit le premier opus, est toujours extrêmement passionné par ce projet. Toutefois, son emploi du temps bien rempli a rendu difficile la réalisation de la suite. Par conséquent, une solution pourrait être de passer le flambeau à Andy Serkis. En effet, non seulement celui-ci reprendra son rôle dans le prochain The Hunt for Gollum, mais il en sera également le réalisateur. Un précédent intéressant qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour Les Aventures de Tintin 2.