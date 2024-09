Polaris Dawn : lancement imminent de la mission spatiale civile révolutionnaire !

L'équipage de Polaris Dawn tentera la première sortie spatiale commerciale. Cette mission pourrait bien marquer l'histoire du voyage spatial. Que nous réserve donc cette aventure inédite dans l'espace ?

Tl;dr Le vaisseau Dragon de SpaceX a décollé avec quatre astronautes privés pour la mission Polaris Dawn.

La mission vise plusieurs records, dont la première sortie dans l’espace commerciale.

La capsule doit atteindre une altitude de 870 miles, la plus haute depuis le programme Apollo.

C’est la première des trois missions spatiales humaines du programme Polaris d’Isaacman.

Un nouveau pas pour le tourisme spatial : la mission Polaris Dawn

Le 10 septembre dernier, la capsule Dragon de SpaceX, chargée de quatre astronautes privés, a pris son envol depuis le Centre Spatial Kennedy en Floride. Cette mission, baptisée Polaris Dawn, a été retardée de quelques semaines pour des raisons techniques et météorologiques.

Un équipage d’exception

À bord de cette capsule, on compte Jared Isaacman, milliardaire ayant financé la mission, le Lieutenant-Colonel à la retraite de l’Air Force Scott “Kidd” Poteet et deux ingénieures de SpaceX, Sarah Gillis et Anna Menon.

Des objectifs ambitieux

La mission Polaris Dawn se fixe des objectifs ambitieux. Parmi ceux-ci, on retrouve la réalisation de la première sortie dans l’espace commerciale. Cette tentative marquera également la première sortie dans l’espace depuis une capsule Dragon. De plus, le vaisseau et son équipage visent à atteindre une altitude d’environ 870 miles de la Terre, soit la plus haute depuis le programme Apollo. Ce voyage les emmènera temporairement dans la ceinture de radiation Van Allen.

Le programme Polaris d’Isaacman prévoit deux autres missions spatiales humaines après celle-ci. L’équipage de Polaris Dawn mettra à l’épreuve la nouvelle combinaison spatiale Extravehicular Activity de SpaceX. Ils la porteront tous pour se protéger du vide spatial lors de la sortie dans l’espace. Cette sortie aura lieu à une orbite elliptique d’environ 435 miles au-dessus de la surface de la Terre, avec deux membres de l’équipage quittant la capsule.

La nouvelle frontière de l’espace

À travers ces missions, SpaceX continue de repousser les limites de l’exploration spatiale et ouvre la voie à un futur où le tourisme spatial est une réalité.