Polar Unite : une nouvelle smartwatch de sport pour les débutants

Les smartwatchs et aux trackers d'activité sont un accessoire aujourd'hui incontournable pour les sportifs. Il en existe pour tous les goûts, tous les budgets. Et les débutants peuvent facilement trouver le modèle adéquat. Pourquoi pas une Polar Unite ?

La plupart des smartwatchs et autres trackers d’activité permettent de vous suivre durant vos sessions de sport, lorsque vous partez courir, nager, pédaler, etc. Mais si vous êtes un parfait débutant en sport et que vous n’y connaissez rien en montre connectée ? C’est précisément sur ce créneau que vient se positionner aujourd’hui Polar avec sa nouvelle smartwatch baptisée Polar Unite.

Polar dévoile sa nouvelle smartwatch, la Polar Unite

Contrairement à d’autres appareils de sport qui vont venir simplement suivre vos activités, la Polar Unite propose aussi des conseils et des instructions visuelles sur le type d’exercice que vous pouvez effectuer. Cela signifie que, au lieu de stopper votre session régulièrement pour regarder une vidéo du prochain exercice à réaliser, vous pouvez simplement regarder la montre pour vous faire une idée de ce que vous devez faire.

Une montre connectée dédiée aux débutants, en sport comme en wearable

Selon le communiqué de la marque : “La Polar Unite offre des statistiques d’entrainement en temps réel qui vous permettent de visualiser l’effort de votre exercice et voir facilement si vous en faites trop ou pas assez. Et après chez session, la Polar Unite offre des informations immédiates sur le temps passé dans les zones de fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées et l’intensité que vous avez mise durant votre sessions sur votre système cardiovasculaire, rendant plus facile le suivi de votre progression avec le temps.”

La Polar Unite dispose aussi de tout le nécessaire pour mettre en place des timers, et son système de vibration vous avertit de chaque fin de décompte. La Polar Unite ne coûte que 150$, ce qui en fait une montre très abordable si vous souhaitez vous mettre au sport et suivre votre progression.