Plex renforce ses fonctionnalités sociales avec des profils et des avis publics

Avec ses nouvelles fonctionnalités sociales, Plex transforme le streaming en une expérience communautaire où partager et interagir devient essentiel.

Tl;dr Plex intègre des profils et avis publics pour rendre l’expérience plus interactive et sociale.

Une nouvelle interface, d’abord lancée sur Apple TV, améliore la navigation, la personnalisation et l’intégration des outils sociaux.

Les abonnés Plex Pass bénéficient de l’encodage HEVC pour une meilleure qualité vidéo tout en économisant la bande passante.

Un tournant social pour Plex

Initialement connu pour être un espace dédié au stockage et à l’accès aux médias personnels, Plex s’est progressivement transformé en une solution complète de streaming, incluant des contenus gratuits financés par la publicité. En novembre 2023, Plex a lancé « Discover Together », une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer des profils, de suivre des amis et de voir leurs activités. Bien que certains utilisateurs aient critiqué le caractère opt-out de cette nouveauté, Plex a ajusté les paramètres pour apaiser les préoccupations liées à la confidentialité. Ces évolutions permettent à Plex de rivaliser avec des plateformes sociales comme Letterboxd et TV Time.

Des profils et avis publics

Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais partager un lien public vers leur profil sur Plex via une URL dédiée. Ce profil met en avant des informations comme les contenus visionnés et la liste de souhaits. Plex garantit que les paramètres de confidentialité existants ne sont pas modifiés. En outre, les utilisateurs peuvent rendre leurs avis et notes visibles au public, uniquement à leurs amis, ou encore les garder privés. Par défaut, cette option est paramétrée sur « amis ». Ces changements visent à rendre l’expérience Plex plus interactive et sociale.

Un nouveau design en avant-première

Plex a également annoncé un aperçu de son interface repensée, déployée d’abord sur Apple TV. Cette nouvelle navigation se veut plus intuitive et personnalisable, avec un accès simplifié aux fonctionnalités et une meilleure mise en avant des contenus grâce à des visuels enrichis. Les nouveaux outils sociaux s’intègrent naturellement à ce design modernisé, offrant une expérience utilisateur encore plus fluide et immersive.

Des fonctionnalités avancées pour les abonnés Plex Pass

Pour ses utilisateurs payants, Plex Pass introduit une nouvelle option : l’encodage matériel HEVC. Cette technologie, maintenant disponible pour tous les abonnés, améliore la qualité des vidéos tout en économisant de la bande passante. Initialement disponible en version bêta, cette fonction souligne l’engagement de Plex envers ses « power users ». Avec ces nouveautés, Plex s’affirme comme une plateforme qui allie streaming, personnalisation et interaction sociale, répondant aux besoins des amateurs de médias modernes.