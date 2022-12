PlayStation Plus : les jeux de décembre 2022 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de décembre 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour décembre 2022 est composé de combats de catch, de classiques d’Ubisoft et de Sega, du Souls-like indépendant, de l’action-aventure dans les univers du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, du puzzle-game de navigation entre des panneaux, de la simulation de “domination mondiale”, de l’adaptation vidéoludique de cartoons, de l’aventure et de la course pendant la préhistoire, du RPG dans un univers heroïc fantasy, de la stratégie tour par tour et une expérience carcérale sandbox unique.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus (Extra ou Premium) pour le mois de décembre 2022

WWE 2K22 : Jouez en solo ou contre des amis en local ou en ligne avec les Superstars et les Légendes les plus stylées et réalistes de la WWE. Jouez non pas à une, mais à deux aventures en solo dans Mon ASCENSION. Avec des scénarios uniques selon que vous incarnez un homme ou une femme, vous façonnez vraiment votre parcours à votre guise. En tant que directeur général de la WWE, prenez les rênes de Raw, SmackDown, NXT ou NXT UK, et composez votre équipe ultime pour affronter vos rivaux et construire la plus grande écurie de l’Univers WWE

Far Cry 5 : Bienvenue à Hope County, dans le Montana, terre des hommes libres et des braves, mais aussi foyer d’une secte apocalyptique connue sous le nom d’Eden’s Gate. Défiez le chef de la secte, Joseph Seed, ainsi que ses frères et sœurs, pour allumer le feu de la résistance et libérer la communauté assiégée. Créez votre personnage et libérez Hope County en solo ou en coop à deux joueurs, conduisez des grosses cylindrées, camions et avions emblématiques, et affrontez la secte dans des combats épiques

Far Cry New Dawn : Prenez les armes seul ou avec un ami en coop au cœur d’un Hope County post-apocalyptique époustouflant dans le Montana, 17 ans après une catastrophe nucléaire mondiale. Rejoignez d’autres survivants et menez le combat contre les Ravageurs ainsi que leurs deux leaders impitoyables, les Jumelles, qui cherchent à prendre le contrôle des dernières ressources. Recrutez des experts pour améliorer votre base et débloquer de nouvelles possibilités, et notamment la possibilité de fabriquer des armes et de l’équipement, et partez en expédition aux quatre coins de l’Amérique

Far Cry Primal : La franchise Far Cry vous fait voyager dans le temps jusqu’à l’Âge de pierre, avec un gameplay innovant en monde ouvert où se mêlent créatures gigantesques, environnements à couper le souffle et rencontres imprévisibles. Vous incarnez Takkar, un chasseur chevronné, dernier survivant de son groupe. Votre objectif : survivre dans un monde où vous êtes la proie. Découvrez une époque chaotique et imprévisible, remplie de dangers et d’histoires incroyables

Mortal Shell : Le monde brisé de Mortal Shell, un action-RPG sans pitié, mettra votre esprit et votre résilience à rude épreuve. Alors que les vestiges de l’humanité se meurent, des ennemis dévots pourrissent dans les ruines. Ces derniers sont impitoyables, et votre survie repose sur votre vigilance d’exception, votre précision et votre instinct. Partez à la recherche des adeptes et de leurs sanctuaires cachés, et découvrez votre raison d’être

Judgment : L’équipe qui vous a offert la série à succès des Yakuza revient avec un thriller psychologique. Suivez l’histoire de Takayuki Yagami, un avocat tombé en disgrâce reconverti en détective privé, et infiltrez les réseaux criminels de la pègre de Kamurocho pour enquêter sur une série de meurtres atroces. Filez les suspects, trouvez des indices et obtenez des preuves à apporter au tribunal. Deux styles de combat uniques vous permettront d’éliminer vos adversaires dans des affrontements exaltants

Yakuza Like a Dragon : Passez du statut d’outsider à celui de dragon dans ce RPG d’action. Condamné après avoir avoué un crime qu’il n’a pas commis, Ichiban Kasuga, membre mineur d’une famille modeste de yakuza de Tokyo, vient de finir de purger sa peine de 18 ans de prison. Découvrez la vérité cachée derrière la trahison de sa famille tandis que vous explorez une ville japonaise moderne, non sans effusions de violence. Formez un groupe avec une bande de laissés pour compte et passez du temps avec vos nouveaux amis pour débloquer de nouvelles compétences et combos. Entre deux combats, participez à des courses de kart, jouez à des jeux d’arcade et découvrez 50 intrigues secondaires

Yakuza 6 – The Song of Life : Dans cette conclusion épique de l’histoire de Kazuma Kiryu, le Dragon de Dojima endosse le rôle d’un père adoptif. Tout en protégeant sa jeune pupille Haruto, il doit élucider le mystère de l’attaque tragique qui coûta la vie à sa mère. Explorez la ville d’Onomichi, dans la préfecture d’Hiroshima, et avec l’aide de quelques amis improbables, replongez dans un monde criminel sans pitié, prenez le dessus sur les clans qui traquent Haruto et trouvez des réponses à vos questions

Shadow of Mordor : Menez un combat à travers le Mordor et découvrez la vérité sur l’esprit qui vous possède dans ce jeu d’action-aventure à la troisième personne, qui écrit un nouveau chapitre des chroniques des Terres du Milieu. Découvrez l’origine des Anneaux de pouvoir, créez votre légende et confrontez Sauron, le mal incarné

Shadow of War : Faufilez-vous derrière les lignes ennemies pour lever votre armée, envahir des forteresses et conquérir le Mordor de l’intérieur. Profitez du système Némésis primé qui crée des histoires uniques et dynamiques avec chacun de vos ennemis et de vos partisans, et affrontez la puissance absolue du Seigneur des Ténèbres Sauron et ses Spectres de l’anneau dans ce chapitre inédit de l’histoire de la Terre du Milieu

The Pedestrian : Profitez d’une aventure sans texte dans ce jeu de réflexion unique et charmant, où toutes les idées sont exprimées sous forme d’icônes et vos capacités d’observation sont mises à rude épreuve. Réarrangez et reconnectez les panneaux urbains pour continuer votre exploration et avancer dans un environnement enchanteur

Evil Genius 2 : Incarnez un génie du mal ayant pour objectif de dominer le monde et construisez votre propre base maléfique abritant vos activités secrètes. Face à tant de machiavélisme, les forces de la Justice n’ont aucune chance ! Concevez votre antre du mal unique et concevez de fabuleux dispositifs maléfiques. Formez une cohorte de sbires criminels, recrutez de puissants hommes de main, et défendez votre base face aux forces de la Justice. Dominez le monde à la force de vos plans diaboliques et de l’engin apocalyptique que vous construisez tranquillement

Adventure Time – Pirates of the Enchiridion : Ohé moussaillon ! Les Terres d’Ooo sont submergées, et Finn et Jake doivent découvrir pourquoi. Rejoignez nos héros pour explorer les hautes mers, chercher des indices, et interroger des suspects louches. Améliorez vos héros, utilisez des objets, des sorts, des potions et leurs capacités ultimes uniques, et prenez part à des combats tactiques ultra rapides pour éliminer vos ennemis et résoudre le mystère qui permettra de sauver ce monde submergé !

Ben 10 – Power Trip : Portez votre Omnitrix et prenez la forme d’extraterrestres incroyables, puis combattez à travers un monde en 3D bourré d’action pour arrêter les machinations diaboliques d’un maître magicien. Affrontez les ennemis les plus redoutables de Ben dans des combats intenses. Résolvez des énigmes amusantes, utilisez vos compétences pour aider les gens que vous rencontrerez et récoltez des bonus pour améliorer vos extraterrestres. Il est également possible de faire équipe en local avec des amis dans un mode coop libre, où vous pouvez vous connecter et déconnecter à volonté

Gigantosaurus The Game : Explorez le monde préhistorique de Gigantosaurus. Dans cette aventure, les dinosaures issus de la série animée Disney doivent à la fois sauver le monde et participer à des courses endiablées, le tout en évoluant sur des plateformes. Jouez en solo ou avec un ami pour explorer et résoudre des énigmes… puis prenez part à des courses ultra rapides pour atteindre la ligne d’arrivée, et la prochaine zone

Pillars of Eternity II Deadfire – Ultimate Edition : Avec un monde ouvert gigantesque, des personnages nombreux et variés, et une histoire que vous pouvez vivre à votre manière, l’Ultimate Edition de ce RPG solo aux multiples récompenses, développé par les maîtres en la matière d’Obsidian Entertainment, inclut toutes les mises à jour majeures et les extensions. Le dieu Eothas s’est réveillé de son sommeil. Il a surgi de sous votre château, tuant votre peuple et volant un morceau de votre âme. Maintenant, seuls vous et vos compagnons pouvez découvrir les machinations du dieu sournois alors qu’il ravage l’archipel de Deadfire

Worms W.M.D : Avec son look 2D dessiné à la main, de nouvelles armes, de l’artisanat, des véhicules et des bâtiments, ainsi que le retour des armes et de la jouabilité si appréciées, Worms W.M.D. est le meilleur jeu de la série. Traversez 30 niveaux de campagne d’une difficulté croissante avec l’arsenal d’armes anciennes ou nouvelles à votre disposition, et affrontez jusqu’à 5 adversaires ayant 8 vers chacun dans une guerre tactique hilarante, en multijoueur en local ou en ligne, y compris en parties classées si vous le souhaitez

The Escapists 2 : Il est temps de s’échapper des pires prisons du monde alors que vous retrouvez votre vie carcérale dans The Escapists 2. Cette fois, les prisons sont encore plus sécurisées, et vous devrez redoubler de créativité pour concevoir vos plans d’évasion en utilisant les nombreuses options à votre disposition. Vous pouvez également rallier jusqu’à 3 amis pour élaborer l’équipe ultime et vous échapper de toutes sortes de manières aussi folles les unes que les autres. Retrouvez vos amis en ligne ou en local pour préparer votre aventure furtive

Les exclusivités du PlayStation Plus Premium