PlayStation Plus : les jeux de décembre 2022 avec Divine Knockout, Mass Effect Legendary Edition et Biomutant

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de décembre 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour décembre 2022 est composé d’affrontements mythiques, d’une aventure spatiale avec des choix moraux et une fable mêlant kung-fu et univers post-apocalyptique. Divine Knockout, Mass Effect Legendary Edition et Biomutant seront disponibles le 6 décembre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Nioh 2, Lego Harry Potter Collection et Heavenly Bodies jusqu’au lundi 5 décembre prochain.

Your PlayStation Plus Monthly Games for December: 💥 Divine Knockout: Founder’s Edition

🪐 Mass Effect Legendary Edition

😼 Biomutant All available on December 6. More details: https://t.co/e0LcYFc73V pic.twitter.com/FrL42MYS1s — PlayStation (@PlayStation) November 30, 2022

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de décembre 2022

Divine Knockout : Disponible en exclusivité sur le PlayStation Plus via la Founder’s Edition (contenu bonus et skin pour Smite), et compatible cross-play/cross-progression, ce jeu de plateforme et de combat vient ajouter une toute nouvelle dimension au genre. Blessez vos adversaires pour les rendre vulnérables, puis expulsez-les hors de l’arène dans une perspective à la troisième personne absolument unique ! Faites votre choix parmi 10 dieux jouables : Hercule lancera des rochers à mains nues, tandis que Thor peut faire tournoyer Mjölnir. Chaque arène de combat propose des mécaniques de jeu propres à maîtriser, pour une expérience encore plus riche. Profitez de différents types de partie en mode Arcade à 3 contre 3 avec des amis, ou affrontez d’autres joueurs dans des duels impitoyables en 1v1 ou 2v2

Mass Effect Legendary Edition : Cette version entièrement remastérisée et optimisée en 4K Ultra HD inclut tout le contenu solo de base et plus de 40 DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que des armes, des armures et des packs promotionnels. Découvrez un univers incroyablement riche et détaillé dans lequel vos décisions auront des conséquences drastiques sur le déroulement de l’aventure

Biomutant : Retrouvez un mélange de combat rapproché, de jeu de tir et de capacités de mutant dans ce jeu de rôle en monde ouvert proposant une fable post-apocalyptique sur le thème du kung-fu. Une épidémie sévit partout autour de vous et l’Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde dans la tourmente et influez sur son sort. Allez-vous devenir son sauveur, ou le précipiter vers un destin plus sombre encore ? Reprogrammez votre structure génétique pour modifier votre apparence et votre style de jeu, et combinez différentes pièces pour créer vos propres armes, revolvers ou fusils, de façon à taillader, écraser ou perforer vos ennemis