PlayMate de Motorbunny allie plaisir du jeu et… plaisir intime

Motorbunny bouscule les codes en proposant un jouet sexuel interactif contrôlable par le biais d'une manette sans fil DualSense pour PS5.

Tl;dr Motorbunny a dévoilé le PlayMate au CES 2025.

Ce système combine le plaisir intime avec une expérience de jeu interactive.

Motorbunny lance également la marque Fluffer, proposant des jeux ludiques qui contrôlent l’intensité des vibrations, avec des produits à venir dans les prochains mois.

Un dispositif pour une expérience immersive

Le PlayMate est un accessoire qui se branche directement sur une manette sans fil DualSense pour PS5, transformant ainsi un jouet sexuel en un contrôleur interactif. L’idée est simple : au lieu de se baser sur les vibrations standards de la manette, PlayMate intègre un gyroscope qui détecte les mouvements et l’inclinaison de la manette. Cette donnée permet d’ajuster la stimulation du jouet en fonction de l’intensité et de la direction des actions du joueur, offrant ainsi une expérience sensorielle unique. Grâce à cette technologie, Motorbunny propose une fusion inédite entre l’univers du jeu vidéo et celui du plaisir personnel.

Une approche novatrice mais limitée

Bien que l’idée de lier le plaisir du jeu vidéo à celui de la stimulation intime soit originale, la technologie utilisée présente quelques limitations. Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, le PlayMate de Motorbunny ne récupère pas directement les données haptiques de la manette DualSense, qui pourrait offrir une expérience plus fine et réaliste. Au lieu de cela, c’est le mouvement physique du contrôleur qui influence la puissance et la nature des vibrations. Ce système, bien que novateur, ne parvient pas à reproduire l’immersion que pourrait offrir une connexion plus directe aux données haptiques du jeu, mais il n’en reste pas moins un concept intrigant.

Fluffer : un univers ludique dédié au plaisir

Motorbunny ne s’arrête pas au PlayMate et lance également une gamme de produits plus abordables sous la marque Fluffer. L’idée derrière cette sous-marque est de créer un univers ludique combinant le plaisir intime et les jeux vidéo. L’application Fluffer permet ainsi de jouer à des mini-jeux, comme un clone de Flappy Bird, où l’intensité des vibrations augmente en fonction des performances du joueur. Cette approche vise à rendre l’interaction avec les jouets sexuels plus dynamique et amusante, ajoutant une dimension supplémentaire au plaisir de jeu.

Un lancement imminent mais sans détails sur les prix

Si l’excitation autour du PlayMate est palpable, Motorbunny n’a pas encore partagé d’informations sur les prix ou la date de disponibilité de ses produits. Cependant, la société a promis que plusieurs de ses innovations seraient disponibles dans les mois à venir. Il faudra donc patienter encore un peu avant de découvrir si cette fusion entre gaming et plaisir intime saura séduire un large public, à la recherche de nouvelles sensations et expériences.