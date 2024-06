“Phoenix Springs”, le jeu de détective le plus beau jamais vu, débarque le 16 septembre

Le premier essai de Calligram dans le registre néo-noir crée une véritable atmosphère. Qu'est-ce qui rend leur travail captivant à votre avis ?

Tl;dr Phoenix Springs, un jeu d’enquête, sera disponible le 16 septembre.

L’héroïne recherche son frère dans une oasis désertique mystérieuse.

Ce jeu unique combine des animations 2D et 3D.

Il a été créé par le studio londonien Calligram, acclamé par la critique.

Un univers de science-fiction d’époque arrive sur Steam

Si vous êtes captivé à la fois par le charme des couvertures de romans de science-fiction du milieu du XXe siècle et par l’univers des jeux d’énigmes, préparez-vous à être captivé par Phoenix Springs. Ce jeu d’enquête point-and-click est sur le point de faire ses débuts sur la plateforme Steam à partir du 16 septembre.

Plongez dans l’étrange et mystérieuse Phoenix Springs

Le jeu nous invite à suivre les aventures d’Iris Dormer, journaliste intrépide, alors qu’elle “cherche son frère Leo dans une communauté énigmatique au cœur d’une oasis désertique”. Il s’éloigne du schéma habituel en proposant un inventaire qui se remplira davantage de souvenirs que d’objets, encourageant les joueurs à penser en abstractions.

Une esthétique néo-noir fascinante

Qualifié de visuellement unique, Phoenix Springs est un savant mélange d’animations 2D et 3D. Ses scènes, toutes réalisées à la main, sont à la fois anciennes et modernes, et construites à partir de tons verts feutrés et d’ombres lourdes, avec des touches éclatantes de jaune et de rouge.

Derrière le succès, Calligram Studio

Phoenix Springs est l’œuvre de Calligram Studio, un collectif d’artistes londonien composé de quatre personnes. Ayant réussi à lever plus de 10 000 euros lors d’une campagne Kickstarter en 2017, le studio a déjà remporté plusieurs distinctions prestigieuses. Son annonce de sortie imminente suscite donc une anticipation méritée.