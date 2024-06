Phil Spencer, chef de Xbox chez Microsoft : “Une console portable serait souhaitable”

L'équipe travaille sur divers formats. Avez-vous envisagé un format particulier pour votre projet ?

Tl;dr Microsoft envisage une Xbox portable selon Phil Spencer.

Il existe déjà des dispositifs portables PC comme Rog Ally X.

Spencer met l’accent sur l’importance de jouer localement.

Aucune confirmation de développement de cet appareil n’a été faite.

Microsoft, un pas vers la mobilité ?

En tant que journaliste d’actualité avec une vingtaine d’années d’expérience, le monde du jeu vidéo connait un dynamisme qui ne cesse jamais de m’étonner, et le marché des consoles portables en est un excellent exemple. Récemment, Phil Spencer, le patron de Xbox chez Microsoft, a évoqué l’idée d’une Xbox portable dans une interview accordée à IGN.

Un marché riche en potentialités

Bien que cette déclaration soit quelque peu vague, elle démontre incontestablement l’intérêt croissant de Microsoft pour le succès du gaming portatif. Mais la compagnie n’est certainement pas la première à entrer dans ce créneau. Des appareils de jeu PC portables comme le Rog Ally X d’ASUS ont déjà ouvert la voie, sans oublier le PlayStation Portal portable de Sony.

L’importance du local

Néanmoins, “nous devrions avoir une console portable”, a déclaré Spencer. Cette déclaration est un défi ouvert au modèle internet- ou nuage-seulement tel que la PlayStation de Sony.

Le chef de Xbox a en effet, souligné l’importance de jouer localement, ce qui semble indiquer un rejet de la tendance vers des dispositifs uniquement connectés à internet ou au cloud. Pourtant, il n’a pas formellement rejeté l’idée d’une telle console portable.

Oser rêver

Quoiqu’il en soit, une Xbox portable serait assurément une avancée majeure pour le géant technologique. Cependant, très rapidement, Spencer a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’une annonce officielle et que tout développement restait purement hypothétique. “Nous aurons une occasion de parler davantage de la plateforme à l’avenir, et nous sommes impatients de la partager avec vous”, a-t-il conclu en créant un sentiment d’attente et de curiosité chez les auditeurs. Une chose est sûre, l’avenir de la Xbox chez Microsoft promet d’être passionnant.