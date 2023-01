Pharaoh : A New Era, un remake du city builder dans l’univers de l’Égypte Antique

Six périodes distinctes de l'Égypte Antique sont à revivre dans Pharaoh : A New Era.

Développé par le studio français Triskell Interactive pour Dotemu, Pharaoh : A New Era célèbre les 20 ans de la sortie de la célèbre licence Pharaon de feu Sierra Entertainment avec un remake complet, comprenant plus de 50 missions jouables et plus de 100 heures de jeu. Le mode campagne enseigne aux joueurs les bases de la gestion tout en leur permettant de vivre une histoire unique au cœur de l’Égypte Antique et d’explorer tous les aspects de la vie dans une cité florissante. Ils disposent de tous les éléments nécessaires pour construire une ville entière et gérer tous ses éléments fondamentaux afin de la faire prospérer (économie, commerce intérieur et extérieur, culture, santé, agriculture ou encore éducation).

.@Triskell_Int and @Dotemu have completed Pharaoh: A New Era's development, and are now polishing the game for a Q1 2023 release worthy of new rulers. We're deeply grateful for the community's support & help with fully capturing the original game's spirit. See you soon, pharaoh! pic.twitter.com/ArGslnfFTI — Dotemu (@Dotemu) November 29, 2022

Pour les aider à suivre leurs progrès, divers indicateurs leur montrent le bien-être général de leur ville et de ses habitants. Le voyage dans l’Égypte ancienne prend vie exclusivement sur PC avec ce remake de Pharaon en Ultra HD qui met à niveau les mécanismes de jeu pour les adapter aux normes modernes et redessine complètement la bande-son captivante et les superbes graphismes isométriques en 2D.

Un trailer pour Pharaoh : A New Era

Pharaoh : A New Era sortira le 15 février prochain sur PC (Steam) avec l’extension Cleopatra : Queen of the Nile.