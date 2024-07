Personne n’est à l’abri dans la saison 5 de « The Boys », prévient le showrunner

Aucun personnage n'est sûr de survivre à la saison 5 de "The Boys".

La saison 5 pourrait être la plus sanglante de la série.

Des personnages principaux pourraient mourir, dont Homelander et Billy Butcher.

Des personnages appréciés des fans pourraient également disparaître.

Le sort des personnages de The Boys en suspens

Le showrunner de The Boys, Eric Kripke, a récemment laissé entendre que la survie de tous les personnages n’est pas garantie dans la cinquième saison. Plusieurs personnages marquants ont déjà trouvé la mort au cours des saisons précédentes, comme Madelyn Stillwell dans la première saison, le père de Hughie Campbell dans la quatrième saison, et plus récemment, Victoria Neuman dans le final de la quatrième saison.

Un avenir incertain pour les personnages principaux

Dans une interview avec Games Radar, Kripke a clairement indiqué que le filet de sécurité n’existe plus pour les Boys ou les autres personnages principaux dans la dernière saison, qu’il décrit comme étant « super grande et apocalyptique« . Selon lui, un des principaux avantages de la fin de la série est qu’il n’a plus à se soucier de l’impact négatif qu’une mort de personnage pourrait avoir sur une future saison.

Qui survivra à la saison 5 de The Boys ?

Parmi les personnages les plus susceptibles de mourir, on trouve Homelander et Billy Butcher. La série est connue pour ses divergences par rapport au matériel source, donc il est difficile de prévoir qui survivra. Cependant, la cinquième saison de The Boys s’annonce comme la plus sanglante à ce jour.

Des morts dévastatrices à prévoir

Parmi les morts potentiellement dévastatrices, on compte celles de personnages préférés des fans comme Mother’s Milk, Frenchie, Kimiko, Hughie, et Starlight. A-Train, dont l’arc de rédemption a été satisfaisant dans la quatrième saison, pourrait également faire un sacrifice noble.