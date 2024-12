Paul Rudd et Jenna Ortega dans un nouveau et surprenant film : Death of Unicorn

Le film Death of Unicorn promet de captiver l'audience avec ses rebondissements imprévus et son intrigue déroutante.

Tl;dr A24 dévoile la bande-annonce de la comédie horrifique Death of a Unicorn.

Le film, interprété par Paul Rudd et Jenna Ortega, explore des questions de science, de médecine et de moralité.

Aucune date de sortie précise n’a encore été fixée.

Un film d’horreur comique signé A24

La maison de production A24 a récemment dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle comédie horrifique, Death of a Unicorn. Cependant, la créature mythique tant attendue reste discrète et mystérieuse.

Ce film semble poser de grandes questions sur la science, la médecine et la moralité. Il fait également des allusions subtiles à la richesse et au privilège. Malgré l’anticipation, aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée, bien que la sortie en salles soit prévue pour l’année prochaine.

Une distribution alléchante

Death of a Unicorn met en scène Paul Rudd dans le rôle d’un homme nommé Elliot et Jenna Ortega dans celui de sa fille adolescente, Ridley. Le scénario débute avec un accident inhabituel : ils percutent une licorne en voiture dans une réserve naturelle éloignée. Pris de panique, ils mettent la licorne dans leur coffre.

En chemin pour une « réunion de gestion de crise » chez le patron d’Elliot, ils découvrent que ses supérieurs utilisent leurs connexions dans l’industrie pharmaceutique pour mener des recherches sur la licorne. Ils constatent que l’animal possède des avancées instantanées, comme le remède contre le cancer.

Une première réalisation pour Alex Scharfman

Le film a été écrit et réalisé par Alex Scharfman, marquant ainsi sa première réalisation dans les deux rôles. La distribution comprend également Richard E. Grant, Téa Leoni et Will Poulter.

La bande-annonce révèle qu’une seconde licorne apparaîtra à un moment donné dans le film et que les deux créatures terroriseront la résidence de la famille Leopold. De plus, le film nous emmène plus profondément dans la réserve naturelle environnante.

Il semble que 2025 sera une année chargée pour Ortega qui a récemment terminé le tournage de la très attendue saison 2 de Wednesday. Aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée pour cette série, tout comme pour Death of a Unicorn.