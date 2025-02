Pas de nouvelle extension pour Diablo IV avant 2026

La prochaine extension de Diablo IV ne verra pas le jour avant 2026.

Une attente jusqu’en 2026 pour la prochaine extension

Diablo IV, le célèbre jeu de la franchise Blizzard, s’apprête à une longue attente avant de voir sa prochaine extension majeure. Lors du DICE Summit à Las Vegas, Rod Fergusson, le directeur général de la franchise, a indiqué que cette dernière ne serait probablement pas disponible avant 2026.

Un changement de cap pour Blizzard

À l’origine, Blizzard avait pour intention de lancer une nouvelle extension chaque année, à l’image de la stratégie adoptée par Destiny 2 lors de ses premières années. Cependant, ce plan a été abandonné suite aux retards accumulés par l’extension Vessel of Hatred. Cette dernière a en effet manqué sa fenêtre de lancement de près de six mois, en raison de bugs à résoudre et de retours de la communauté à intégrer.

Aucun détail sur la prochaine extension

Fergusson a également annoncé qu’une feuille de route pour 2025 serait dévoilée juste avant la saison 8 de Diablo IV, mais sans donner de détails sur la prochaine extension majeure. Aucune date précise pour 2026 n’a été communiquée, laissant ainsi les fans du jeu dans l’expectative.

Un succès malgré tout

Malgré ces aléas, Diablo IV a été salué comme « l’un des meilleurs jeux » que Blizzard ait sorti depuis dix ans. Les mécaniques de jeu de rôle en donjon sont quasi parfaites, bien que le monde du jeu ait été jugé un peu plat. L’extension Vessel of Hatred a toutefois apporté une nouvelle classe et une nouvelle zone à explorer, alimentant encore davantage l’engouement des joueurs pour ce titre incontournable.