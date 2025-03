Pas de Cities: Skylines II sur consoles avant cet été

Paradox Interactive retarde le lancement de la version console de Cities: Skylines II.

Tl;dr La sortie de Cities: Skylines II sur consoles est retardée.

L’éditeur d’actifs n’est pas encore prêt.

La communauté a des doutes sur l’avenir de Cities: Skylines II.

Une attente prolongée

Le très attendu Cities: Skylines II, suite du célèbre jeu de construction de villes, se fait toujours désirer sur consoles. Initialement prévu pour octobre 2023 sur PC, le jeu a vu sa version console retardée à plusieurs reprises par le développeur Colossal Order. Dernièrement, un post sur les forums de l’éditeur Paradox Interactive a révélé que le jeu n’est toujours pas prêt pour ses débuts sur PlayStation et Xbox.

Le studio a déclaré dans un communiqué officiel : « Nous savons que beaucoup d’entre vous attendent avec impatience la sortie sur console, mais pour clarifier les choses : il n’y aura pas de sortie avant l’été. Nous voulons éviter toute estimation prématurée et nous engager à vous fournir des informations fiables lorsque nous serons plus proches d’un état prêt pour le lancement. »

Des problèmes techniques

Outre le retard de la version console, l’éditeur d’actifs prévu pour Cities: Skylines II n’est pas encore opérationnel. Le studio s’attèle à résoudre des problèmes techniques qui affectent les performances et la stabilité du jeu avec cet éditeur.

Des tensions entre la communauté et Colossal Order

Après avoir bâti une communauté solide et majoritairement positive autour du premier Cities: Skylines, des tensions se sont créées entre les joueurs et le studio autour de cette suite. La communauté a exprimé sa déception face aux problèmes techniques et au lancement chaotique du premier DLC. Du côté des développeurs, ces déceptions se sont transformées en attaques personnelles envers les membres de l’équipe. Espérons que la situation s’apaise des deux côtés une fois que le jeu atteindra un état plus stable.

Un objectif à réaliser

Malgré les défis et les déceptions, l’objectif de Colossal Order reste inchangé : livrer Cities: Skylines II sur consoles dans la meilleure forme possible. Le parcours peut être semé d’embûches, mais le dévouement et la passion du studio pour leur jeu sont indéniables.